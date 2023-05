Isola dei Famosi 7° puntata: nominati, eliminato. Spunta Rovazzi

Ilary Blasi ha dato inizio alla settima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 con i naufraghi protagonisti del televoto di questa settimana. A Corinne Clery, Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Marco Mazzoli e Luca Vetrone è stato chiesto di salire su una barca. Da lì ognuno di loro ha rivelato chi dovrebbe uscire. Il primo a salvarsi è stato il conduttore radiofonico, seguito da Luca e Pamela. Tornati su Playa Palapa, Ilary ha cercato una resa dei conti stasera, quella tra Mazzoli e Andrea Lo Cicero. I due hanno dimostrato in queste settimane di essere dei veri Leader e questo li ha portati ad avere degli scontri. Ma la padrona di casa, in diretta, non ha ottenuto il risultato sperato.

Infatti, durante questo confronto, Marco e Andrea si sono scambiati un abbraccio e non hanno avuto alcuna resa dei conti, deludendo la Blasi. A questo punto, Ilary ha annunciato una sfida per loro, quella del gira arrosto, vinta da Lo Cicero. Quest’ultimo ha dovuto prendere una decisione: salvare o mandare direttamente al televoto Mazzoli. Andrea ha deciso di salvarlo. È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: l’eliminato di questa settimana è Corinne Clery con il 7% dei voti (Mazzoli 54%, Pamela 21%, Nathaly 10% e Luca 8%). A fine puntata, la sua è diventata un’eliminazione definitiva, in quanto ha scelto di non proseguire da sola l’esperienza sulla nuova spiaggia, rispettando il risultato del televoto.

Prima di andare via l’attrice francese ha dato il suo bacio di giuda, ovvero un punto per le nomination, alla Caldonazzo. Proprio oggi pomeriggio, con il daytime, il pubblico ha assistito a un litigio tra Corinne e Nathaly. Ed ecco che l’attrice è finita sull’isola di Sant’Elena, dove potrà viversi la sua seconda opportunità. Intanto proprio da lì è giunta su Playa Palapa Helena Prestes, la quale si è giocata la possibilità di rientrare in gioco. La modella brasiliana non è stata accolta nel migliore dei modi dalle sue vecchie compagne d’avventura.

Helena ha sfidato Pamela, Cristina e Alessandro vincendo. La vittoria ha riportato anche Gian Maria Sainato su Playa Palapa, di nuovo come concorrente ufficiale, grazie alla modella.

L’Isola dei Famosi: sorpresa per Cristina Scuccia, Nathaly e Lo Cicero on fire

In zona nomination Cristina Scuccia ha avuto modo di tornare a parlare della sua situazione sentimentale. Ilary Blasi ha fatto notare che nei giorni scorsi l’ex suora ha mostrato preoccupazione per ciò che può pensare sua mamma. Questo perché la naufraga ha confermato di avere una relazione amorosa fuori, con una persona che vive in Spagna. Sua madre, in realtà, non ha reagito male, anzi.

In zona nomination, la Scuccia ha avuto la possibilità di scoprire il messaggio condiviso dalla mamma in questi giorni. La donna ha mostrato tutta la sua comprensione e la sua vicinanza alla figlia. “Io sarò sempre con te”, ha scritto la madre di Cristina. La naufraga non ha trattenuto le lacrime e, intanto, ha ribadito i suoi sentimenti per questa persona che ha conosciuto in Spagna.

Concluso questo momento, si è acceso un confronto abbastanza pesante. Si sono scontrati, questa volta, Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. I due naufraghi fuori controllo non si sono trattenuti, lasciandosi andare a un momento che ha diviso il pubblico. Subito dopo è arrivato il momento di passare alla seconda fase della Prova Leader. Questa volta a sfidarsi sono stati tutti i concorrenti tranne Andrea Lo Cicero, già passato alla fase successiva, e i due naufraghi appena rientrati in gioco. Ebbene ha superato questa fase Pamela Camassa.

L’Isola dei Famosi: la catena di salvataggio, la Prova Leader e il messaggio di Rovazzi per Mazzoli

La serata è andata avanti con una dolorosa sfida per Marco Mazzoli, che ha dovuto affrontare la ceretta in diretta televisiva per conquistare la pizza per sé e i suoi compagni. Ma il naufrago ha potuto rivedere il suo amico di sempre, Paolo Noise! Subito dopo, Ilary ha annunciato una nuova catena di salvataggio, iniziata da Pamela Camassa, in quanto ha vinto la seconda fase della Prova Leader.

Pamela ha salvato Cristina;

Cristina ha salvato Luca;

Luca ha salvato Marco;

Marco ha salvato Fabio;

Fabio ha salvato Alessandra.

Fuori è rimasta Nathaly Caldonazzo, che è così finita dritta al televoto. Ed è arrivato il momento per Lo Cicero e Pamela Camassa di sfidarsi nell’ultima fase della Prova Leader. Alla fine Andrea ha dovuto concludere la sfida, perché è rimasto incastrato. Alvin ha ammesso che questo genere di prove, in effetti, penalizza chi è più alto. Dunque, questa settimana Pamela è la nuova Leader.

La puntata de L’Isola dei Famosi è andata avanti con un’altra sorpresa per Marco Mazzoli: un video messaggio da parte del suo amico Fabio Rovazzi.

“Ciao fratellino, ci siamo sbagliati tutti. L’Isola ti sta facendo bene, l’Italia ti ama. Credici e arriva fino alla fine. Su quell’isola sei il numero uno, quindi cercheranno di tirarti in mezzo. Litiga, ma fallo con la testa”

Queste le parole del cantante che hanno lasciato spiazzato Mazzoli.

L’Isola dei Famosi 2023: nominati settima puntata, Corinne ha deciso di andare via

È arrivato il momento delle nomination per i naufraghi, che hanno portato al televoto Nathaly e Fabio.

La Caldonazzo, in quanto non è stata salvata durante la catena di salvataggio, è finita direttamente al televoto. Per lei è arrivata una graditissima sorpresa: un video messaggio da parte della figlia Mia. Nathaly non è riuscita a trattenere le lacrime in questo momento così emozionante.

Intanto, Corinne Clery è approdata sull’Ultima Spiaggia e non sull’isola di Sant’Elena. Da ora in poi i naufraghi eliminati provvisori approderanno qui. Questa isola può ospitare solo un concorrente. Pertanto, il gioco è cambiato da questo punto di vista. Ebbene la Clery ha avuto la possibilità di scegliere se continuare da sola oppure no. Corinne ha deciso di andare via.

Nel ruolo di Leader, Pamela ha avuto la possibilità di salvare uno dei nominati. Alessandra dei Jalisse è stata la più votata dal gruppo, ma è stata appunto salvata dalla Camassa.