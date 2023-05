Isola dei Famosi, caos prima della diretta: liti e smascheramenti

Cos’è accaduto in questi giorni a L’Isola dei Famosi 2023? Poche ore prima della nuova puntata in diretta di lunedì 29 maggio, ecco che il daytime ha svelato al pubblico di Canale 5 quanto successo in Honduras negli ultimi due giorni. Nuovi scontri si sono accesi su Playa Fantasma e anche sull’isola di Sant’Elena, dove attualmente vi sono Gian Maria Sainato e Helena Prestes. Andando per ordine, si inizia con il gruppo di naufraghi che sono ufficialmente in gioco.

In particolare, l’attenzione è rimasta puntata su Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery. Quest’ultima crede che la bionda showgirl ce l’abbia sempre con tutti in Honduras. Oltre questo, ci ha tenuto a precisare che non ha mai pensato di votare Andrea Lo Cicero, in queste settimane, durante le nomination. Ma Nathaly l’ha accusata di indossare una maschera, convinta invece che da parte sua ci fosse la volontà di andare contro l’ex sportivo. “Per me sei un comodino e falsa”, ha affermato duramente la Caldonazzo.

Corinne per difendersi ha ammesso di trovare questa situazione banale. A detta sua Nathaly starebbe cercando di buttarla fuori dai giochi. “Non me l’aspettavo proprio questo voltafaccia”, ha confessato Clery, che nelle settimane precedenti è svenuta a causa di una sua fobia. L’attrice francese ha poi trovato consolazione confrontandosi con alcuni dei suoi compagni d’avventura.

A L’Isola dei Famosi 17 si è schierata Alessandra dei Jalisse dalla parte di Corinne. La cantante ha incitato l’attrice a fare ciò che vuole in questo gioco, senza tenere conto degli attacchi. Andrea Lo Cicero è poi intervenuto palesando il suo pensiero. A detta sua Nathaly si sarebbe rivoltata contro Corinne perché quest’ultima non vuole nominarlo. Per questo motivo, il naufrago ha ribadito che per lui la Caldonazzo non esiste più.

Si è sfogata anche la stessa Nathaly, parlando con Marco Mazzoli. Parlando con il conduttore radiofonico, la showgirl ha imitato la voce di Corinne, definendola fastidiosa: “Ti scava un buco nel cervello”. Secondo la Caldonazzo, la Clery sarebbe una persona falsa e anche “banderuola”. Credeva fosse una sua amica, ma secondo lei non saprebbe neppure cosa significa amicizia.

“Esultava con me contro Lo Cicero e poi giorni dopo ‘tu sei un signore’. Ma io sto in un pollaio o su un’isola?”, ha dichiarato Nathaly, la quale è pronta a proseguire da sola questa esperienza in Honduras. Ma chi ha ragione tra le due? Di certo entrambe hanno cercato di smascherarsi a vicenda!

L’Isola dei Famosi 2023: scontro tra Helena e Gian Maria

Probabilmente uno tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato lascerà definitivamente L’Isola nella puntata di stasera, come accaduto la scorsa settimana a Christopher. Uno di loro verrà poi raggiunto dal naufrago eliminato al televoto di questa settimana. Nel frattempo, la convivenza sull’isola di Sant’Elena tra Helena e Gian Maria non è delle migliori.

Per loro è arrivato un comunicato, con cui è stato chiesto loro di dirsi in faccia tutto ciò che pensano. La prima a parlare è stata la modella brasiliana, la ha ammesso di essere rimasta male per una sua frase. Gian Maria ha fatto presente che la Prestes ha un problema con il cibo. Sainato, che di recente ha svelato un dettaglio inaspettato su Cristina Scuccia, ha ammesso di avere questo pensiero.

“È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto. Hai un controllo ossessivo sul cibo. Me ne dai e poi me lo togli. Vuoi primeggiare su tutto. Sul totem ho trovato il biglietto io e hai voluto leggere tu. Se tu volevi essere generosa con me non dovevi conteggiare il riso e chiedermi il pomodoro indietro. Tu per un millimetro di ananas fai problemi. Tu non sei generosa a condividere il cibo”

Un vero e proprio sfogo quello a cui si è lasciato andare Gian Maria, il quale in realtà potrebbe aver deciso di utilizzare questo per screditare Helena. Potrebbe essere così perché è consapevole che ci sarà un televoto flash che darà a uno dei due l’opportunità di restare ancora sull’isola di Sant’Elena. Intanto, per difendersi la Prestes ha smentito il racconto di Gian Maria, dicendo comunque di voler rispettare la sua opinione.