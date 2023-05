Isola, naufrago incastra Cristina Scuccia? “Di nascosto ha detto…”

Qualcosa non quadra a L’Isola dei Famosi 2023, dove Cristina Scuccia lunedì scorso in diretta ha ammesso di avere una persona fuori di cui è innamorata. Ma ecco che le ultime dichiarazioni di un naufrago stanno facendo pensare nelle ultime ore. Si tratta di Gian Maria Sainato, che si è svelato con Helena Prestes. I due naufraghi stanno trascorrendo insieme le giornate sull’isola di Sant’Elena, in quanto sono attualmente eliminati provvisori del gioco, avendo perso nei loro rispettivi televoti.

Dopo l’eliminazione di Christopher e i saluti di Nikita Pelizon, Helena e Gian Maria sono rimasti soli soletti. E qui si lasciano, ovviamente, andare a diverse rivelazioni. Tra queste ci sono quelle riguardanti Cristina Scuccia. Secondo quanto si legge su Biccy, Gian Maria ha fatto notare alla modella brasiliana che ha trascorso molto tempo insieme all’ex suora. Una sera con quest’ultima si è ritrovato a conversare di fronte al fuoco, senza però la presenza delle telecamere.

“Le ho detto: ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza e mi piace il tuo carattere. Lei mi ha risposto: anche tu, penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io non inizierei nessuna frequentazione”

Così pare, sempre tenendo conto delle parole di Gian Maria, che Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi non abbia intenzione di intraprendere alcuna conoscenza amorosa. Il problema riguarderebbe le telecamere. Ma qui qualcosa non torna, in quanto nella diretta della puntata di lunedì scorso la naufraga ha confessato di avere il cuore impegnato. Allora perché avrebbe dichiarato il suo interesse a Gian Maria riferendosi a un unico ostacolo, quello delle telecamere?

Certo le parole di Sainato andrebbero prese con le pinze. Lui stesso ha precisato a Helena Prestes che non erano presenti le telecamere quando hanno avuto questa conversazione. Dunque, il suo racconto non può neanche ricevere una conferma effettiva. Non sono finite qui le rivelazioni di Gian Maria. Infatti, ha continuato a parlare di questo presunto interesse di Cristina nei suoi confronti anche in confessionale.

“Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che le piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi. Cristina mi ha detto queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa”

La Scuccia ha davvero parlato così a Gian Maria? Il naufrago, per come si è esposto, sembra essere certo di ciò che sta dicendo. Infatti, ha continuato il suo racconto ribadendo di aver confessato alla Scuccia che prova un interesse nei suoi confronti. Da parte dell’ex suora avrebbe avuto solo reazioni positive. Sainato ha aggiunto, inoltre, che la stessa Cristina gli avrebbe assicurato di voler proseguire la loro conoscenza a Milano.

Gian Maria ha poi aggiunto che non si farebbe problemi a far nascere una love story in Honduras sotto le luci dei riflettori. Ma c’è altro che non torna e che sta portando i telespettatori a non credere a una sola parola di questo racconto. Nel 2020 Gian Maria si è dichiarato pubblicamente gay, facendo così coming out.

Dunque il pubblico fatica ora a credere che Sainato stia raccontando la verità e molti temono che il suo sia solo un modo per attirare l’attenzione su di sé. Questo anche perché se nutrisse davvero un interesse nei confronti di Cristina avrebbe dovuto rispettare la sua volontà e non riportare tutta la loro conversazione di fronte alle telecamere.