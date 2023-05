Isola, Scuccia conferma la sua relazione e poi sbotta: “Basta Ilary”

Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi 2023 ha confermato di avere una relazione amorosa. Nonostante questo l’ex suora ha preferito mantenere il segreto sull’identità di questa persona, di cui sta sentendo molto la mancanza. Per parlare di questo, nel corso della sesta puntata del reality show, Ilary Blasi ha mandato in onda una clip in cui è stato possibile vedere Cristina confessare a Helena Prestes di avere una persona fuori che la sta aspettando.

La Scuccia, di cui di recente ha parlato un suo ex fidanzato, ha deciso di evitare di dire se la sua dolce metà è una donna oppure un uomo. Infatti, ciò che hanno notato i telespettatori è che Cristina ha parlato di “una persona”, senza mai rivelarne in alcun modo il genere, continuando a tenere vivo il mistero. Va precisato che nelle scorse settimane si è parlato di un eventuale coming out da parte della naufraga. Ovviamente, in qualunque caso, il pubblico a lei affezionato è felice di sapere che ha trovato l’amore. Ma, per il momento, Cristina ha deciso di lasciare delle ombre sulla sua love story.

Ciò che la Scuccia a L’Isola dei Famosi stasera ha confermato è che questa persona l’ha conosciuta a Madrid, in Spagna. “Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato”, ha dichiarato nella zona nomination. Dopo di che, l’ex suora ha chiesto scusa alla sua mamma, a cui non aveva mai parlato di questa relazione amorosa nata fuori dall’Italia.

Solitamente a lei racconta ogni cosa, ma aveva evitato di parlare di questa love story. Il motivo? Cristina ha preferito nascondere a tutti cosa stava accadendo, in quanto voleva tenere tutto questo solo per sé. “Spero sia ancora lì ad aspettarmi”, ha affermato la Scuccia. Ilary Blasi ha sottolineato di non voler essere invadente. Nonostante questo, la padrona di casa ha ammesso di essere curiosa e così le ha fatto qualche domanda.

Rispondendo alle curiosità di Ilary, Cristina ha ammesso di aver conosciuto questa persona circa due mesi fa, poco prima di iniziare questa esperienza.

“È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”

Cristina Scuccia, rispondendo ancora a Ilary Blasi, ha confessato di sentirsi in imbarazzo a parlarne pubblicamente perché sa che sua mamma la sta ascoltando. Crede che questa sia stata una doccia fredda per tutte le persone a lei vicine. “Qui è difficile mantenere i segreti. Io alla fine non sto facendo niente di male, sto amando”, afferma Cristina.

Ma Ilary non si ferma e vuole saperne di più. Infatti, le chiede se questa persona vive in Spagna e se, pertanto, non è italiana. “Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande”, ha affermato decisa la Scuccia, tentando di fermare la Blasi. Ed è riuscita nel suo intento. La conduttrice ha concluso questa sua “intervista” a distanza.