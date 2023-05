Cristina Scuccia, spunta l’ex fidanzato: parole dure e silenzio rotto

Il tanto chiacchierato ex fidanzato storico di Cristina Scuccia è finalmente uscito allo scoperto. Il suo nome è Lucio Arcadipane, ed è stato scovato dalla rivista Dipiù. Nelle scorse ore il magazine ha avuto la fortuna di entrare in contatto con l’uomo, che ha ufficialmente rotto il silenzio su una relazione molto chiacchierata.

A Dipiù, in realtà, Arcadipane non è sbottato più di tanto. L’ex di Cristina Scuccia ha al contrario dato una risposta che non avrebbe potuto essere più glaciale. Piuttosto che parlare dei suoi trascorsi amorosi con la Scuccia, l’uomo si è limitato a commentare “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me”. Come riporta anche Biccy, all’interno dell’articolo non sono presenti altre dichiarazioni recenti dell’ex della concorrente dell’Isola 2023, che però aveva a quanto pare parlato della loro relazione già ai tempi in cui lei aveva partecipato a The Voice of Italy “nei panni” di Suor Cristina.

Stando al suo racconto, sembra dunque che i due avessero solo otto anni quando si sono conosciuti per la prima volta e che fossero cresciuti insieme. La loro vicinanza nel corso del tempo li avrebbe dunque portati a mettersi insieme e, addirittura, a spingere lei a presentargli i suoi genitori. Sembra che il loro rapporto fosse fatto di grande complicità, a tal punto che lui la vedeva anche come una migliore amica, oltre che come una “semplice” compagna. La passione, poi, potrebbe aver iniziato a sfumare quando lei aveva deciso di inseguire il sogno di diventare cantante. A quanto pare, lui l’avrebbe persino accompagnata, ai tempi, a sostenere i provini per Amici a Roma, un’audizione che però non finì benissimo, visto che non venne presa.

Nessun altra dichiarazione, per il resto, sul loro rapporto, o sui reali motivi della fine della loro relazione. Cristina Scuccia, dal canto suo, ha parlato della questione in modo un po’ più approfondito.

Cosa aveva detto Suor Cristina dell’ex

Chiacchierando con gli altri naufragi, la concorrente si è aperta maggiormente sulla questione. Sembra che quella relazione, ad una certa, avesse smesso di appagarla. “Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro“ ha commentato. Continuano a rincorrersi, per il resto, i rumors su una sua presunta omosessualità. Lei però a proposito si è limitata a dichiarare “Mi piacciono le persone”.