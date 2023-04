Nel daytime de “L’Isola dei Famosi” andato in onda oggi 20 aprile, Cristina Scuccia ha parlato inaspettatamente del suo passato. In modo particolare, l’ex suora ha ricordato la sua partecipazione a “The Voice of Italy“, talent show che vinse nel lontano 2014 e che la fece conoscere dal grande pubblico. Stando a quanto raccontato, dopo la vittoria del programma di Rai 2, la naufraga si è trovata a vivere situazioni molto spiacevoli, che l’hanno portata perdere fiducia nelle persone e a richiedere un aiuto terapeutico.

L’ex Suora si è confidata con la sua compagna d’avventura, Corinne Clery, parlando dei difficili momenti vissuti in quel periodo. A quanto pare, Cristina aveva cominciato ad essere circondata da persone interessate solamente a ricavare informazioni da lei e a cavalcare l’onda di popolarità del momento. Addirittura, c’è chi si avvicinava a lei nascondendo un microfono per registrarla. Questo ha provocato in lei un vero e proprio trauma, che è riuscita ad affrontare grazie alla terapia.

Dopodiché, Cristina ha raccontato più del dettaglio le situazioni vissute e come l’abbiano portare a fare molta fatica nel fidarsi delle persone:

Tipo io finivo di cantare a messa, si avvicinavano persone per salutarmi e mi è successo di trovare identiche parole sul giornale. Nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia, non è stato facile, la vedevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo, e quindi dare fiducia era diventata una cosa difficile. Non so se L’Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi.

Isola dei Famosi: Simone Antolini contro Helena Prestes

L’Isola dei Famosi è appena iniziata, ma le tensioni tra i naufraghi sembrano essere già alle stesse. è, infatti, avvenuto il primo scontro tra Helena Prestes ed il compagno di Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini. Il motivo? Quest’ultimo avrebbe accusato la compagna d’avventura di non aver salvato Claudia Motta nella catena di salvataggio fatta durante la puntata di lunedì 17 aprile. Nonostante le due fossero molto legate, la brasiliana ha preferito scegliere Corinne Clery, decisione che ha fatto stizzire Antolini.

“Non metto nessuno contro di te. Claudia mi ha detto che è rimasta molto, ma molto colpita dal tuo atteggiamento. Perché avendo io, tu e Claudia la stessa età, avresti potuto scegliere lei anziché Corinne Clery. Corinne, tanto, l’avrebbe scelta Nathaly“, ha dichiarato Simone rivolgendosi contro Helena. Quest’ultima si è subito alterata, chiedendogli come mai volesse metterle contro la sua amica Claudia. Dopodiché, la naufraga è scoppiata in una vera e propria crisi di pianto in confessionale, ammettendo di aver provato dei sensi di colpa verso la Motta: “Mi viene da dire ‘Ho sbagliato, mi dispiace'”.

Nonostante ciò, però, ha anche aggiunto di non sentire di aver sbagliato, dato che non ha mai voluto ferire Claudia, ma ha preferito salvaguardare Corinne semplicemente per una questione di età, essendo l’attrice la più anziana del gruppo. Anzi, la Prestess ha sostenuto che tutte le ‘chicas‘ avrebbero dovuto avere la sua stessa accortezza.