Notte da “film horror” per Cristina Scuccia: la concorrente dell’Isola terrorizzata e tremante come una foglia

Cristina Scuccia, ex suor Cristina divenuta nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione nel 2014 a “The Voice of Italy”, in queste ore sta facendo parlare di sè a causa di alcune difficoltà che sta incontrando durante le prime notti passate in Honduras. Infatti la giovane naufraga de “L’isola dei famosi” si sta confrontando con uno dei suoi più grandi timori: la paura del buio.

Ora la concorrente dell’Isola sta bene e, a detta sua, il fatto di convivere con una delle sue più grandi paure rappresenterebbe per lei una sfida molto stimolante.

“Non stava bene e mi ha fatto tenerezza”

Ad aiutarla e tranquillizzarla è stata Corinne Clery, nota attrice francese, che si è subito immedesimata nella ragazza, avendo anche lei sofferto in passato a causa delle stesse paure. L’interprete transalpina infatti ha passato la notte a calmare Cristina, terrorizzata dal buio, dai rumori e dalla presenza di scarafaggi.

“Non potevo girarmi dall’altra parte – ha raccontato Corinne -. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla”

Successivamente, la stessa Cristina ha confermato le parole di Corinne Clery, ringraziandola per il supporto. “Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi. Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera“

Il reality dei naufraghi è parecchio impegnativo. L’ex suora, con ogni probabilità, si troverà innanzi a prove ben più difficili. Potrebbe ad esempio essere confinata in una spiaggia da sola, come è successo in passate edizioni per alcuni partecipanti del programma. In tal caso, resta da capire se avrà la forza di resistere oppure se abbandonerà il gioco.

Le polemiche per la partecipazione al programma

Nelle scorse settimane, Cristina Scuccia è stata al centro delle polemiche relative alla sua partecipazione al programma tv condotto da Ilary Blasi. In particolare, le è stato fatto presente che in Honduras avrebbe dovuto affrontare lunghi periodi di digiuno. L’ex suora più famosa d’Italia non si è affatto scomposta, assicurando che sapeva già di cosa si trattava, avendo partecipato come suora a missioni umanitarie in paesi del terzo mondo. Affermazione che non è passata inosservata e che non è piaciuta a molti. Tanti hanno trovato il paragone azzardato e fuori luogo.

Nonostante ciò e nonostante la recente critica mossa da Suor Anna Alfieri, nominata Cavaliere al Merito della repubblica, per le scelte intraprese dopo l’abbandono dell’ordine religioso, Cristina non si è fatta intimidire e, forte dell’appoggio della mamma, ha comunque scelto di continuare per la sua strada, decisa a godersi a pieno questa nuova avventura.