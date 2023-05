Isola 17, Corinne stizzisce e Fabio desta sospetti. Nikita in lacrime

Il daytime del 24 maggio 2023 mostra nuovi scontri su Playa Palapa, mentre per la Pelizon arriva il momento di andare via

Mentre sull’isola di Sant’Elena Nikita Pelizon saluta in lacrime Helena Prestes, su Playa Fantasma non mancano i litigi, ma anche le sorprese. A L’Isola dei Famosi 2023 i naufraghi sono riusciti a conquistare un letto su cui poter finalmente dormire. Nelle scorse ore l’ha utilizzato Corinne Clery, la quale ha ammesso oggi di aver trascorso una notte stupenda dopo tanto tempo. Questa mattina quando, però, si è svegliata e sentiva alcuni dei suoi compagni d’avventura parlare del telo che solitamente lei utilizza contro l’umidità.

Inizialmente l’attrice francese ha finto di non sentire nulla, per poi intervenire. Corinne ha assolutamente imposto agli altri naufraghi di non utilizzare il suo telo per nessun motivo. Dall’altra parte, però, Marco Mazzoli non ha preso bene questa sua imposizione. Il conduttore radiofonico, che ha dovuto salutare Paolo Noise lunedì scorso, non trova giusto il fatto che Clery si sia impossessata di quel telo. Tra l’altro il motivo per cui ne hanno bisogno è legato alla capanna che vorrebbero costruire per tutti, per ripararsi dalla pioggia.

Ma sembra non esserci nulla da fare: Corinne non ha alcuna intenzione di concedere il telo che sta utilizzando solo lei da cinque settimane. Intanto, sempre su Playa Fantasma, ci si fa delle domande sullo strano comportamento di Fabio Ricci nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi. Inaspettatamente il cantante dei Jalisse in diretta ha dichiarato di aver messo da parte quanto accaduto in precedenza con Mazzoli.

Quest’ultimo, però, ha qualche sospetto su Fabio dopo il cambio di posizione improvviso e inaspettato in diretta, visto che avevano litigato in modo molto acceso. “Con Fabio c’è stato un cambiamento radicale durante la puntata, fino a poco prima non mi rivolgeva la parola”, ha fatto notare Mazzoli. Luca è convinto che da parte del cantante dei Jalisse sia arrivata una vera e propria mossa strategica.

Allo stesso tempo, Marco ha sottolineato che non può avercela con Fabio, in quanto non lo conosce ancora bene. Intanto, Ricci ha parlato della questione con la moglie Alessandra e altri naufraghi. Il cantante ha, in effetti, fatto presente che non dimentica quanto accaduto con Marco, che lo aveva nominato la scorsa settimana lasciandolo senza parole. Nonostante questo, Fabio vuole aprire “nuovi orizzonti” con Mazzoli.

L’Isola dei Famosi 2023: il regalo per Corinne, Nikita va via

Corinne Clery è riuscita a vincere un premio per tutte le donne di Playa Fantasma. Lo Spirito dell’Isola annuncia all’attrice una prova importante, per ottenere una ricompensa: “Per qualche minuto devi tornare a fare l’attrice e iniziare a cantare”. La prova è stata superata da Corinne, poiché ha ricevuto l’applauso degli altri naufraghi, come richiesto dalla produzione. Ebbene l’attrice ha così vinto per tutti la tinta per capelli.

Nel frattempo, Helena Prestes non ha trattenuto le lacrime quando Nikita Pelizon ha lasciato l’isola di Sant’Elena. La vincitrice del GF Vip 7 è approdata lunedì nel reality show come ospite, insieme ad Aldo Montana. Nikita ha fatto una sorpresa alla sua amica Helena e l’ha seguita sull’isola di Sant’Elena quando quest’ultima è stata eliminata provvisoriamente al televoto.

La modella brasiliana ha potuto godere della presenza della Pelizon solo una notte. In lacrime la Prestes ha ringraziato per averle dato la possibilità di vivere queste ore con Nikita, una persona che la conosce molto bene e che sa quali sono i suoi lati migliori. Prima di andare via, la Pelizon non è riuscita a non piangere salutando la sua amica: “Non mollare, questo l’hai fatto per te. Spacca”.