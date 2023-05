Isola dei Famosi 6° puntata: eliminato, percentuali. Nikita non basta

Ilary Blasi ha dato inizio alla sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2023 facendo un riassunto dei giorni difficili trascorsi dai naufraghi. In particolare, le Chicas non sono riuscite a vincere le varie prove ‘Ricompensa’ e quindi hanno sofferto nel vedere gli Hombres gustare pizza e pasta. Ed ecco che lo spirito dell’Isola ha deciso di sciogliere le Tribù. Stasera per l’ultima volta gli Hombres e le Chicas si sono sfidati per l’ultima volta. Infatti, dopo questa puntata, i naufraghi inizieranno a giocare da soli, senza più la presenza dei due Tribù. Poco dopo Alvin ha fatto sapere da Playa Palapa che per Paolo Noise è stato chiesto l’intervento dei medici per alcuni accertamenti. L’inviato ha poi rivelato che il naufrago li avrebbe raggiunti in un secondo momento.

Ed è arrivato il momento di presentare i due ospiti speciali della sesta puntata: Aldo Montano e Nikita Pelizon. Due nomi molto amati dal pubblico di Canale 5, che li ha seguiti nelle loro rispettive esperienze al Grande Fratello Vip. Andrea Lo Cicero ha così potuto abbracciare il suo amico e collega Aldo, invece Nikita ha fatto una sorpresa a Helena Prestes. Quest’ultima si è lasciata andare a grandi festeggiamenti non appena ha visto la Pelizon, tra urla e salti di gioia. I due ospiti hanno dovuto aiutare le due Tribù nella nuova Prova Ricompensa. Questa sfida è stata molto importante, in quanto il gruppo perdente ha dovuto affrontare “la maledizione”.

Scendendo nel dettaglio, si sono sfidati Montano e Lo Cicero contro Nikita e Helena a L’Isola dei Famosi. I due sportivi hanno vinto con un enorme vantaggio. Per il pubblico questa non è stata una sfida molto equa. Tornati nella Palapa i naufraghi hanno dato vita a nuovi scontri. In particolare, si sono battibeccati Marco Mazzoli e Fabio Ricci. Dopo di che, è arrivato il momento per Paolo Noise di annunciare il suo misterioso ritiro dai giochi.

L’Isola dei Famosi: Helena Prestes perde al televoto, Aldo Montano bacia tutte

La sesta puntata è andata avanti con un’altra Prova Ricompensa, che ha visto sfidarsi Nikita per le Chicas e Aldo Montano per gli Hombres. Questa volta ha vinto la vincitrice del GF Vip 7, che ha dato così la possibilità alle naufraghe di mangiare. Si è acceso uno scontro abbastanza forte tra Helena Prestes e Alessandra dei Jalisse. Quest’ultima è stata sostenuta da Cristina Scuccia e dal marito Fabio Ricci, anche lui accusato dalla modella brasiliana. A nulla è servita la presenza di Nikita al fianco di Helena stasera.

Il pubblico ha deciso attraverso il televoto di eliminare proprio la modella. Ebbene Helena Prestes è l’eliminata provvisoria della sesta puntata de L’Isola dei Famosi con il 30,3% dei voti (Fabio 35,2%, Pamela Camassa 34,5%). Tanta delusione da parte della modella brasiliana, che probabilmente non se lo aspettava. Prima di raggiungere l’isola di Sant’Elena con Nikita, Helena ha dato il suo bacio di giuda ad Alessandra.

Per i naufraghi è poi arrivato il momento di scoprire cosa la scatola della maledizione della prima prova ricompensa, che ha visto le Chicas perdere. Le naufraghe hanno scelto un cocco ciascuno, tra i quali c’erano due neri, aperti da Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa. Le due sono finite in automatico al televoto. La serata è andata avanti con la prova del bacio in apnea con protagonista Aldo Montano. Quest’ultimo ha baciato sott’acqua Nathaly, Corinne e Alessandra. I naufraghi hanno così conquistato un letto per ben due notti.

I naufraghi sono stati messi alla prova con una catena di salvataggio: chi non è stato salvato è finito in automatico al televoto con Pamela e Nathaly. Le due naufraghe, sebbene non fossero totalmente d’accordo, hanno dato inizio alla catena con Corinne Clory. Alla fine si è ritrovato a fare l’ultima scelta Marco Mazzoli, il quale ha salvato Andrea Lo Cicero. Luca è così finito al televoto con Pamela e Nathaly. In seguito, a vincere la prova Leader questa settimana è stato Lo Cicero.

L’Isola dei Famosi: eliminato definitivo e nominati

Prima delle nomination, Ilary Blasi ha dato spazio a Cristina Scuccia, che ha avuto modo di svelarsi sulla sua relazione amorosa! Successivamente è stata riservata una sorpresa a Pamela Camassa, la quale ha potuto vedere la sua dolce metà, Filippo Bisciglia, attraverso un video messaggio. Nel frattempo, durante le nomination, è stato svelato l’eliminato definitivo della puntata sull’isola di Sant’Elena. Ha perso il televoto flash Christopher con il 35% dei voti (Gian Maria 65%). Nikita Pelizon rimarrà con Helena Prestes e Gian Maria per una notte, come ospite.

Al televoto questa settimana sono finiti: Nathaly, Pamela, Luca, Marco e Corinne.