Isola, Paolo Noise abbandona. “Gioco al massacro”, la denuncia

Paolo Noise abbandona L’Isola dei Famosi 2023, è ufficiale! Il conduttore radiofonico ha annunciato tale decisione in diretta, dando inizio a un lungo messaggio. Inizialmente, appena inizia questa sesta puntata, Alvin fa sapere a Ilary Blasi e al pubblico che Paolo non è presente con il gruppo. Questo perché si è dovuto recare dai medici per alcuni accertamenti. Dopo di che, l’inviato fa sapere che lo stesso Noise ha intenzione di parlare della questione a tutti.

Ed ecco che dopo alcuni momenti, tra prove e scontri, nella Palapa Paolo si lascia andare a un lungo discorso. Sin da subito si capisce che Noise ha intenzione di annunciare la sua uscita di scena. Da parte di Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria dallo studio non arriva alcuna richiesta di restare, anzi. Tutti appaiono comprensivi per la decisione presa, che è arrivata principalmente dal consiglio di un medico dietro le quinte del reality show, presente in Honduras.

“Ho pensato troppe cose da dire, tra cui molte parolacce. Credo che lascerò parlare il cuore, scusate se faccio fatico a esprimermi. La prima cosa che ci tengo a dire è che da casa quello che non si vede sono persone invisibili, professionisti, che se non come noi soffrono di solitudine. Ci tengo a ringraziarli tanto. Sono riusciti a darmi tanto, anche nel loro silenzio. In particolare, in questi due giorni, soprattutto quando… quello che è successo, non entrerò nel dettaglio”

Solitamente Ilary e i due opinionista a L’Isola dei Famosi cercano di convincere i naufraghi a non lasciare il gioco. Questa volta è chiaro che c’è qualcosa di serio dietro. Nessuno, però, rivela i veri motivi. La Blasi, che si lascia andare anche a qualche battuta contro Enrico Papi in questa puntata, precisa solo che a causa delle sue “condizioni di salute”, Paolo Noise deve abbandonare la gara.

Fisicamente sembra che il conduttore radiofonico non abbia particolari problemi, ma una motivazione seria l’ha allontanato dal gioco. Nelle scorse settimana sia lui che Mazzoli avevano palesato l’intenzione di lasciare l’Honduras, chiedendo ai compagni di nominarli e mandarli al televoto. Per aiutarli ad affrontare questa esperienza la produzione ha riservato loro varie sorprese, tra cui lo sbarco delle loro rispettive mogli.

Non si sa cosa sia accaduto negli ultimi giorni. Alvin, dopo il ritiro del naufrago, ci tiene a precisare che non è possibile svelare il motivo per questioni di privacy. L’inviato sottolinea che si è trattato di un problema serio. Noise semplicemente dichiara questo prima di andare via:

“Tra queste persone ce n’è stata una che mi ha aiutato tanto, mi ha permesso di alzarmi da una caduta. Io ci tenevo a vincerla davvero questa esperienza, perché l’avrei vinta come Paolo e non come Paolo Noise. Questa persona ha preso una decisione: tendermi una mano per dirmi di non proseguire questo percorso. Questa persona è un medico”

Subito dopo Ilary chiama Mazzoli ed è difficile trattenere le lacrime per i due amici. In particolare Marco piange per l’uscita del suo collega e insieme guardano una clip che parla della loro amicizia. “Io non posso andare avanti, tu ora tiri fuori i cog***ni e vinci. Poi mi devi comprare uno scooter se vinci”, afferma piangendo Paolo.

Vladimir Luxuria ci tiene a fare i complimenti a Mazzoli e Noise per come hanno saputo gestire questa esperienza televisiva. Ilary Blasi si dice dispiaciuta e il pubblico chiede spiegazioni, che non arrivano. A inizio puntata una clip in cui Corinne Clery è in evidente difficoltà sia fisica che emotiva: “Siamo al massacro”.

Non solo, in queste settimane sono stati diversi i volti che hanno dovuto e scelto di abbandonare L’Isola. Tra questi anche Fiore Argento, che stasera si trova in studio dopo aver deciso di lasciare per sempre il gioco, sebbene dallo studio l’avessero spronata a continuare. A causa di un infortunio, anche emotivamente, Fiore non è riuscita ad andare avanti e ora abbandona anche Paolo.

Il pubblico crede che si sia arrivati a un limite e che ormai questi frequenti ritiri rappresentino una complessa verità. Infatti, da diversi giorni ormai molti telespettatori parlano proprio di ciò che ha parlato Corinne, dicendo che questo appare come “un gioco al massacro”.