Blasi bacchetta Papi a L’Isola 2023. Lui di sasso: “Ma hai bevuto?!”

In diretta Ilary si lascia andare ad alcuni gesti che il pubblico traduce come un’antipatia nei confronti del suo opinionista

Ilary Blasi torna in diretta televisiva con la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2023, dove condivide lo spazio da protagonista con i due opinionisti. Quest’anno si trovano al suo fianco Vladimir Luxuria, confermata dopo la passata edizione, ed Enrico Papi, una novità. La conduttrice mentre anticipa ai telespettatori cosa accadrà nel corso della puntata bacchetta il secondo, alimentando ancora di più i rumor delle ultime settimane.

Entrando nel dettaglio, Ilary rivela che due naufraghi finiranno al televoto flash nel corso della diretta. Questo accadrà a seguito di alcune sfide che dovranno affrontare. La padrona di casa, però, anticipa al pubblico che i concorrenti non sanno ancora nulla e per un po’ dovranno restare all’oscuro di questo colpo di scena. A questo punto, si volta verso Papi e gli chiede di evitare di svelare questo segreto ai naufraghi una volta che tornerà il collegamento con l’Honduras.

“Tu che hai questa bocca de ciavatta che dici sempre le cose”, afferma Blasi in questa sesta puntata de L’Isola dei Famosi. Papi appare divertito, ma allo stesso tempo un po’ perplesso. Dopo di che, Ilary si lascia andare a una serie battute, ridendo all’interno dello studio, e ironicamente Enrico si espone così: “Ma che hai bevuto stasera? Sei strana!”.

Ma questo non è l’unico momento in cui i telespettatori notano dettagli particolari riguardanti il rapporto tra Ilary e Papi. Infatti, a inizio puntata, Blasi fa il suo ingresso in studio e quando arriva al centro si toglie la giacca e la lancia su Enrico. Va considerato che questa potrebbe essere solo una facciata.

Si è spesso parlato di problemi, ad esempio, tra Ilary e Alvin sempre smentiti, tanto che i due appaiono sempre più complici tra battutine pungenti e risate. Intanto, però, il pubblico crede che alla Blasi Papi non piaccia poi così tanto.

Ilary ha uno scambio di battute anche con Vladimir Luxuria. Nei giorni scorsi, quest’ultima ha avuto la possibilità di conoscere Bastian Muller, l’attuale compagno della conduttrice. Questo è avvenuto durante la festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, dove si è esibita la stessa Vladimir.

Ilary le ha dato il suo supporto prendendo parte all’evento. Vladimir ha poi svelato dettagli sull’incontro con Bastian. Ed ecco che stasera le due citano la serata, con l’opinionista che scherza sulla Blasi. Quest’ultima a sua volta fa sapere al pubblico: “Ho visto cose che voi umani non potete sapere”. Tanta ironia e complicità tra Vladimir e Ilary, che diverte molto il pubblico.