Luxuria pazza del compagno di Ilary Blasi: “Chi è Bastian in privato”

Venerdì sera è successo quello che Vladimir Luxuria chiedeva ormai da tempo alla conduttrice de L’isola dei Famosi Ilary Blasi, scherzando durante le puntate del reality. L’opinionista ha finalmente avuto la possibilità di conoscere il nuovo compagno della Blasi, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Nella serata di venerdì infatti, in occasione della festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, la Blasi si è fatta accompagnare dal suo compagno al Muccassassina, locale dove si è tenuta la festa, per fare le presentazioni ufficiali.

Il post di Luxuria

L’opinionista del reality honduregno non stava più nella pelle e desiderava ormai da tempo conoscere l’uomo che aveva ricominciato a fare battere il cuore dell’amica conduttrice. Un incontro talmente desiderato da dedicargli addirittura un post sulla sua pagina di Instagram: “Con Ilary Blasi e il simpaticissimo Bastian Müller a Muccassassina ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice.”

Queste le parole che Luxuria ha voluto spendere per descrivere il nuovo compagno della conduttrice. Non sono mancati ovviamente i commenti di personaggi più e meno famosi ma tra tutti spicca quello ironico di Christian Imparato, il ragazzino prodigio diventato celebre grazie al programma Io Canto condotto da Gerry Scotti. Ebbene, il bambino oggi diventato adulto ha commentato con “Simpaticissimo” per non dire altro…”, alludendo alla oggettiva bellezza del nuovo compagno di Ilary Blasi.

Una madrina d’eccezione con un look da catwoman

Ancora una volta Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno dimostrato di essere diventate grandi amiche. Sia nella vita privata che nel lavoro sono da sempre molto affiatate, tanto da condividere delle serate della loro quotidianità insieme. Un esempio è stata la festa alla quale hanno partecipato entrambe venerdì 19 maggio.

La conduttrice del reality di Canale 5 ha partecipato insieme a Luxuria a un party esclusivo al Circolo Mieli di Roma su invito dell’amica opinionista e in qualità di madrina dell’evento, immortalando la serata scattando e condividendo foto con le Drag Queen del circolo. Il look scelto dalla conduttrice è stato sicuramente all’altezza delle aspettative e della serata: molto provocante. La Blasi ha scelto di indossare una tutina molto aderente, che metteva in risalto le sue forme, abbinata a un paio di stivali di jeans. Sono state proprio le scarpe a fare la differenza nel look di Ilary che ha preferito non indossare delle calzature più classiche come delle décolleté o dei sandali, optando invece per un paio di cuissardes con un vertiginoso tacco a spillo in versione primaverile. Per chi se lo stesse chiedendo si tratta del modello di stivali Eva di Le Silla.