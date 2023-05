Vladimir Luxuria sgancia la sua bomba in una nuova intervista per Novella 2000. L’opinionista de L’Isola dei Famosi 2023 non esclude che la coppia che compone i Jalisse potrebbero arrivare al divorzio una volta conclusa questa esperienza in Honduras. Si riferisce a Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i quali sono sposati dal 1999. Condividono insieme una carriera musicale e sono anche marito e moglie. Insieme hanno preso parte alla nuova edizione del reality show e proprio nella scorsa puntata di lunedì 8 maggio, sono stati separati nel gioco.

Infatti, Ilary Blasi ha annunciato ai naufraghi in prima serata che la Tribù degli Accoppiados non sarebbe più esistita. Così le coppie sono state divise, con tanto di sfuriata da parte di Alessandro Cecchi Paone. Le donne sono finite nella Tribù delle Chicas e gli uomini nella Tribù degli Hombres. Fabio e Alessandra si sono separati nel gioco senza alcun problema, pronti a lasciarsi trasportare dalle dinamiche del programma televisivo.

E nelle prossime puntata de L’Isola dei Famosi dovrebbe arrivare una sorpresa proprio che i due naufraghi. Ad assicurarlo è Vladimir Luxuria in questa nuova intervista, durante la quale rivela un suo pettegolezzo:

“Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro da L’Isola”

Perché Vladimir è arrivata a fare questa ipotesi? Non si sa il motivo per cui l’opinionista del reality show di Canale 5 si sia fatta questo pensiero, ma qualcosa sotto c’è. Probabilmente Luxuria sa qualcosa che il pubblico non sa e che riguarda proprio l’armonia che potrebbe non esserci più tra i Jalisse.

L’Isola dei Famosi: Vladimir torna a parlare di una scomoda frase di Lo Cicero

Nel corso di questa intervista Vladimir Luxuria si ritrova a parlare di un fatto avvenuto nel passato e che l’ha vista protagonista con Andrea Lo Cicero. Questo episodio risale al 2016, quando l’ex rugbista aveva dichiarato di non indossare le protezioni durante le gare ritenendole “da fr**tti”. Vladimir aveva attaccato Andrea per queste dichiarazioni.

Oggi l’opinionista precisa che tali affermazioni fatte da Lo Cicero non le considera legate all’omofobia. A detta sua si tratterebbero solo di parole infelici. A questo punto, la stessa Vladimir spiega nel dettaglio cosa pensa al riguardo:

“Lo Cicero affermava di non usare protezioni sul campo da rugby all’infuori del paradenti, poiché tutto il resto, a suo dire, sarebbe roba ‘da fr**etti’. ‘Froci*’, dal latino, significa ‘molliccio’. Io invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicanti di omosessuali che tutto sono fuorché ‘mollicci’, talvolta ben più machi di lui”

Detto questo, Vladimir Luxuria ha assicurato di non avere nessun pregiudizio nei confronti di Lo Ciceri. Anzi, ammette che lo sta apprezzando nel suo percorso in Honduras “in fatto di operosità e sportività”. A detta dell’opinionista, bisognerebbe giudicare i concorrenti dal momento in cui approdano sulla spiaggia di Cayos Cochinos. Nel suo ruolo ogni cosa che riguarda la vita fuori o il passato dei naufraghi “decade”.