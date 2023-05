Questa è la 29esima giornata per i concorrenti de L’Isola dei Famosi in Honduras, che corrisponde alla diretta della quinta puntata. Come ha raccontato Alvin, ieri si è abbattuta una tempesta sulla spiaggia, dove la resistenza dei naufraghi è stata messa a dura prova. In effetti, sia l’inviato speciale che Ilary Blasi hanno confermato che questa è di sicuro un’edizione particolare, tra abbandoni, infortuni e la fame che gioca brutti scherzi. Non sono state settimane difficili anche dal punto di vista dei litigi tra i concorrenti in gioco.

Dopo aver dato conferme d’amore al suo Bastian, Ilary Blasi è entrata nel vivo della puntata mandando in onda le clip degli ultimi scontri. Tutti contro Helena Prestes, la quale è stata accusata da diversi compagni d’avventura di avere una doppia faccia. Secondo quanto Pamela Camassa ha dichiarato anche in diretta, pare che la modella brasiliana di fronte alla telecamera faccia “la gattina, come se non fosse successo niente”. Invece, in altri momenti si mostrerebbe come un “leone”.

Helena ha smentito i racconti e Alvin ha deciso di intervenire: “Ma non lo dice solo Pamela, ma anche Alessandra”. Quest’ultima ha preso il sopravvento sulla modella nel corso di questa diretta, alzando più volte la voce. “Alessandra non ti abbiamo mai vista così”, ha fatto notare Ilary, parlando con la cantante dei Jalisse.

“Quando ci vuole ci vuole. La mia pazienza ha un limite. C’è modo e modo di parlare con una 70enne”, ha dichiarato Alessandro, per poi alzare di nuovo la voce su Helena anche in un altro momento. “È entrata in gioco”, ha dichiarato entusiasta Enrico Papi dallo studio. Sono poi andate in onda le clip sui litigi tra Gianmaria e Marco Mazzoli. Il primo ha addirittura parlando di bullismo, infastidendo Ilary e Vladimir.

La conduttrice e l’opinionista hanno chiesto di usare con moderazione questa parola. Proprio Gianmarco è stato eliminato provvisoriamente al televoto con l’8% dei voti (Maarco Mazzoli 34%, Paolo Noise 32%, Helena 17%, Fiore Argento 9%). L’ultimo arrivato è finito sull’isola di Sant’Agata, come tutti coloro che vengono non salvati al televoto, per una seconda chance.

Intanto, Vladimir Luxuria ha come smascherato Helena. L’opinionista ha fatto notare che l’atteggiamento tenuto dalla modella ha portato i suoi frutti. Infatti, nonostante tutto, la naufraga è stata messa in salvo dai telespettatori. “E quale risultato mi porta? Solo agitazione e tristezza”, ha risposto prontamente la Preste.

Nel vedere la modella continuare a difendersi dalle accuse delle sue compagne, Alvin è intervenuto di nuovo: “Ma Helena non credi che sia il tuo modo di rispondere?”.

L’Isola dei Famosi: Nathaly rientra in gioco, il nuovo Leader, Cecchi Paone e Antolini in studio

Sono iniziati i tentativi di Ilary Blasi per convincere Fiore Argento a restare in gioco. Dopo aver dato alla naufraga ancora altro tempo per pensare, è stata effettuata la prova ricompensa, che ha visto sfidarsi le Chicas e gli Hombres. A vincere è stata la seconda Tribù, che ha avuto a disposizione Mikado e caffè. La quinta puntata è andata avanti con Marco Mazzoli e Paolo Noise, tra cui c’è stato un piccolo diverbio nei giorni scorsi. I due conduttori radiofonici hanno nuovamente confermato di avere una bellissima amicizia.

Dopo di che è arrivato il momento di eseguire una prova di coraggio, durante la quale Corinne Clery è svenuta. Dopo questa sconcertante scena, è arrivato il momento della prova Leader. A vincere è stato Marco Mazzoli. Per Corinne è arrivato poi il momento di tornare indietro nel passato e di parlare in zona nomination della lontananza con il figlio. Fortunatamente riesce a mettersi in contatto con i suoi nipoti: “Questo percorso lo faccio così loro possono essere orgogliosi della loro nonna”.

Corinne ci ha tenuto a dire al figlio che gli vuole bene e subito dopo ha parlato con l’amica Barbara presente in studio per lei. Alla fine, Enrico Papi ha fatto un appello al figlio della Clery, parlando dell’importanza che ha una mamma. A questo punto sono tornati su Playa Palapa Nathaly Caldonazzo e Christopher. I due eliminati provvisori sono finiti al televoto flash, che ha permesso alla prima di tornare ufficialmente in gioco nella Tribù delle Chicas.

Christopher, invece, è tornato sull’isola di Sant’Agata, dove continuerà a vivere con l’eliminato provvisorio di questa settimana, Gian Maria. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini dopo il ritiro sono approdati nello studio di Canale 5. Qui Ilary ha ribadito che il secondo è stato costretto ad abbandonare ed è stato seguito dal giornalista. “Per amore, credo che le persone fuori che stanno vicino alle persone che si amano. Non si abbandonano le persone che si amano”, ha affermato con fermezza Cecchi Paone.

Quinta puntata de L’Isola dei Famosi: Fiore Argento abbandona il reality

Ilary Blasi ha deciso di chiamarla in zona nomination per parlarle da sola. “Ho sofferto pene dell’inferno. Devo camminare poco e non posso entrare di meno in acqua”, ha sottolineato Fiore. Infatti, la concorrente ha fatto notare che da quando ha subito un infortunio al mignolo del piede porta un tutore e non può praticare tutte le attività previste, anche una semplice camminata.

Durante la diretta è intervenuto Roberto Cenci, il quale ha annunciato che è in corso una telefonata. Ed ecco che è così intervenuta da casa Asia Argento, per convincere la sorella Fiore a continuare il suo percorso. L’attrice è approdata come ospite in Honduras nelle scorse puntate, regalando un momento da applausi. “Non te ne andare, non te lo permetto, né io né papà”, ha subito affermato Asia.

Fiore è apparsa convintissima della sua decisione, mentre la sorella le faceva presente che il dottore ha assicurato che può restare in gioco. “Non puoi abbandonare per un mignolo del piede, è da vigliacchi”, ha continuato Asia da casa sua. Fiore, però, non si è spostata dalla sua posizione, facendole notare che per andare in bagno nella foreste deve ogni volta camminare parecchio e non ce la fa.

“Ma vai dietro la roccia”, ha tuonato Asia Argento per invogliarla a restare. Ma pare che in quella zona ci siano diversi cameraman durante il giorno e, dunque, non rappresenta una soluzione. Dallo studio anche Vladimir Luxuria ha cercato di invogliarla a restare in Honduras. La conduttrice le ha lasciato così del tempo per pensare.

La puntata è andata avanti e alla fine Fiore Argento ha confessato di voler uscire. Il tifo dal pubblico e le parole di Alvin ed Enrico Papi hanno convinto la naufraga a restare.

“Ho già provato una settimana e la settimana scorsa. Questa avventura è così difficile. Il piede è una difficoltà in più. Io ringrazio tutti, non mi sono mai sentita voluta bene così. Grazie a tutti”

Alvin ha parlato direttamente con i due opinionisti e Ilary: “Voi non vivete qua la situazione e quindi ne sapete un po’ meno. Quindi le consigliamo di fare ciò che si sente”. Un forte applauso dal pubblico ha messo in difficoltà Fiore, che alla fine ha deciso di restare ancora un’altra settimana. Durante le nomination, la naufraga ha di nuovo espresso la sua volontà di lasciare il gioco. Poco dopo, Ilary ha di nuovo chiesto a Fiore di prendere una decisione: ebbene ha scelto di abbandonare.

L’Isola dei Famosi: Simone Antolini confessa che Melissa è sua figlia, Cecchi Paone lo sostiene

La puntata è andata avanti con la prova ricompensa: Cristina Scuccia ha affrontato una sfida difficile per l’intero gruppo. L’ex suora è riuscita a trionfare e ha dato ad alcuni suoi compagni l’opportunità di fare la doccia: Fiore, Corinne, Paolo, Marco, Pamela e Helena. Dopo di che, si è passati ad Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Quest’ultimo ha finalmente confermato di avere una figlia, Melissa, della quale si è parlato nei giorni scorsi.

“Melissa è ufficialmente mia figlia. Compirà 5 anni il 2 agosto, è nata con la relazione con la mia ex ragazza. Io avevo 17 anni e lei era già 18enne, avendo qualche mese più di me. Noi siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella. Ma soprattutto c’è una grande complicità come padre e figlia”

Alessandro Cecchi Paone sostiene il suo fidanzato come giovane papà della piccola Melissa:

“Il mio amore per lui è cresciuto, perché ho scoperto come molte coppie omosessuali hanno un’ottima capacità di fare da mamma e da papà. Ho visto questo ragazzo come madre e padre di questa bambina. Melissa mi chiama zio Alessandro. Noi siamo andati a L’isola anche per dire di far sposare le coppie gay e far loro avere figli. Io qui in Italia non posso adottare Melissa”

Nominati quinta puntata L’isola dei Famosi:

Sono iniziate le nomination della quinta puntata, che hanno portato al televoto Helena, Pamela e Fabio.