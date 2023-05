Chi è Melissa per Simone Antolini? Nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi di martedì 2 maggio, il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha ricevuto in dono un disegno di una bimba misteriosa, vale a dire dalla Melissa poc’anzi citata. Ilary Blasi, che sa bene di chi si tratta, ha chiesto al giovane se volesse rendere partecipe il pubblico dei dettagli del rapporto che ha con la piccola. Il ragazzo ha preferito glissare per il momento, non svelando alcunché. In realtà ha lasciato intendere che Melissa è una persona importantissima per lui. Naturalmente è affiorata una cascata di curiosità tra i telespettatori del reality show di Canale Cinque. A soddisfare la sete di sapere è stato il settimanale Nuovo che ha rivelato che la bimba a cui Antolini è affezionatissimo altra non sarebbe che sua figlia.

“Il gossip si alimenta di indiscrezioni, voci di corridoio, retroscena, rivelazioni, confessioni e ovviamente di scoop, veri o fasulli che siano. – si legge sul portale Televisionando – Quello lanciato dal settimanale Nuovo è vero ed è assolutamente incredibile dato che non si aveva il benché minimo sospetto: Simone Antolini è padre! Ebbene sì il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha già avuto modo di godere delle gioie della paternità con una donna con cui ha avuto una relazione circa quattro anni fa. E come si chiama questa bambina? A quanto pare il suo nome è Melissa. Ecco spiegato perché Simone, quando ha vinto la prova leader all’Isola dei Famosi, ha dedicato la sua vittoria a una bambina”.

Si resta in attesa che il diretto interessato confermi l’indiscrezione del magazine Nuovo. Ma tutto spinge a pensare che la notizia non sia fake. Antolini, infatti, quando ha accarezzato il tema riguardante la misteriosa Melissa, ha detto senza troppo girarci attorno che si tratta di una bimba che è parte integrante della sua vita. E soprattutto ha parlato da genitore. Ok, con il senno di poi ora è facile interpretare la tenerezza mostrata dal fidanzato di Paone. Dall’altro lato il 23enne ha preferito non entrare nei particolari della vicenda. Con ogni probabilità lo farà nelle settimane a venire.

Ilary Blasi è al corrente del segreto di Simone Antolini

Chi sa come stanno le cose è Ilary Blasi che in diversi frangenti, nel corso della puntata del 2 maggio, ha sottolineato di sapere quale sia il legame che lega Antolini e la bimba. Tuttavia la conduttrice romana ha mostrato un alto tasso di sensibilità, non incalzando il naufrago sul tema e dicendogli di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno per parlare della questione, laddove un giorno lo voglia fare a livello pubblico. Per farla breve, si è capito che c’è un qualcosa da rivelare di assai importante, ma che per ora il diretto interessato preferisce non esporsi totalmente.

Queste le parole usate da Antolini quando ha parlato di Melissa: