Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera, martedì 2 maggio, Ilary Blasi ha ufficialmente annunciato il ritiro di Marco Predolin dal gioco. Sono passate solamente due settimane dall’inizio dell’avventura dei naufraghi in Honduras ma per il conduttore è già arrivato il momento di tornare a casa. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice del reality, Predolin è stato costretto al ritiro a causa di una situazione sanitaria non idonea a proseguire il percorso nel reality. A svelare i retroscena di questa decisione lo stesso ex naufrago tramite un post sul suo profilo di Instagram, pubblicato poche ore fa.

Il malore e la decisione di lasciare il gioco

“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE (da notare il maiuscolo usato dal conduttore, ndr) ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio.” A quanto si apprende dalle parole di Predolin la decisione di lasciare l’isola di Sant’Elena, sulla quale era stato esiliato la scorsa settimana dopo l’eliminazione dall’isola principale, è stata presa dalla produzione in seguito a un malore dell’ex concorrente.

Già poco dopo il suo arrivo sull’isola di sant’Elena, Predolin aveva avuto dei ripensamenti sulla scelta di continuare l’esperienza in solitaria: “I miei pensieri sono negativi. Ho voglia di mangiare e di dormire”. Successivamente l’ex naufrago ha accusato un malore: il medico l’ha subito soccorso e portato via per degli accertamenti che hanno confermato la sua non idoneità a continuare l’esperienza honduregna.

Al momento non si sa quali siano le reali condizioni di salute del conduttore che, attraverso il suo ultimo post, ha voluto in qualche modo tranquillizzare i suoi fan. Salvo imprevisti l’ex naufrago sarà presente in studio la prossima settimana e potrà raccontare a tutti i problemi affrontati sull’isola deserta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Maria Predolin (@predolinofficiale)

Anche Claudia Motta ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Marco Predolin non è stato l’unico a dover abbandonare il programma: anche l’ex vincitrice di Miss Italia Claudia Motta è stata costretta a ritirarsi in seguito a un infortunio. Nella giornata di lunedì 1 maggio l’ex naufraga è scivolata sugli scogli battendo violentemente un braccio contro la roccia. Inizialmente sembrava che la Motta potesse proseguire il gioco, ma in un secondo momento i medici glielo hanno sconsigliato costringendola di fatto ad abbandonare l’Isola dei Famosi.

A tranquillizzare tutti sullo stato di salute dell’ex Miss Italia è stato Alvin che, nel corso della puntata di ieri sera, ha affermato: “Claudia sta meglio ed è serena. È tutto a posto, ma il parere dei medici è quello di non poterla fare tornare in gioco. Quindi ufficialmente Claudia non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi.”