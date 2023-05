Isola, Blasi delusa sbotta con due naufraghi. Gaffe di Papi su Totti

Ilary Blasi torna in prima serata con la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 e sbotta in diretta contro due naufraghi. La conduttrice dà inizio a questa serata cercando di far cadere le maschere, mettendo a confronto due protagonisti di questa edizione, ovvero Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. Prima la padrona di casa presenta i suoi due compagi d’avventura, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Dopo aver fatto notare l’abito a fiori della prima, Ilary vuole sapere dal suo collega se ha qualcosa da dichiarare.

Allo stesso tempo la Blasi chiede a Enrico se ha deciso di indossare un abito da marina militare. “Ti sembro un capitano? Ops, non lo dovevo dire. Intendevo capitano della marina”, risponde Papi ridendo e facendo notare di aver fatto una gaffe. Infatti, quando dice la parola “capitano” l’opinionista pensa subito che il suo riferimento possa essere frainteso, tenendo conto del fatto che Francesco Totti è stato per anni il Capitano della Roma e da molti tifosi è ancora oggi riconosciuto così. Per questo motivo, di fronte a Ilary, Enrico fa un passo indietro giustificandosi e ridendo.

La Blasi non sembra essere toccata dal riferimento e non da un continuo alla gaffe di Papi. Risponde semplicemente riferendosi all’outfit dell’opinionista: “Bravo Enrico, mi piace”. Anzi, la conduttrice de L’Isola dei Famosi 17 è intenzionata a creare un confronto che potrebbe diventare acceso. Ma non accade ciò che spera. Il confronto è tra Andrea e Marco, i due naufraghi che hanno dimostrato in queste settimane di essere dei Leader per l’intero gruppo.

Per questo motivo tra loro sono anche nati degli scontri. “Quello che vi chiedo stasera è di far cadere le maschere”, questa la richiesta di Ilary Blasi ai due naufraghi. Ma a parlare iniziano gli opinionisti. In particolare, Vladimir Luxuria si scaglia contro Lo Cicero, accusandolo di parlare spesso alle spalle. Non solo, lo attacca perché a detta sua starebbe cercando di screditare Mazzoli.

Andrea tenta di difendersi dichiarando di non sentire affatto di essere una persona che parla dietro le spalle, in quanto dice spesso le cose in faccia generando anche delle liti. Enrico Papi apprezza molto entrambi e ha notato che Marco è entrato nel vivo del gioco da quando Paolo Noise ha lasciato il reality show. Oltre questo, l’opinionista crede che Lo Cicero sia molto più stratega rispetto a Mazzoli, cosa per lui comunque positiva.

Marco si lascia andare a un discorso che termina con un abbraccio con Lo Cicero. Questo infastidisce non poco Ilary Blasi, la quale è convinta che ci sia una strategia dietro a quanto sta accadendo in diretta.

“Fa un po’ parte del gioco questo. Noi ci siamo un po’ chiariti. Ci ero rimasto male che lui dubitasse che fossi vegetariano o vegano. Se io dovessi decidere di mangiare una bistecca non sono fatti tuoi. Sono spontaneo. Quando c’era Paolo facevo fatica, facevamo i nostri giochini. Da solo riesco a essere più me stesso. Con Andrea mi sono chiarito, abbiamo fatto pace”

Segue un abbraccio che lascia Ilary di stucco: “La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate e poi vi litigate. Ma va bene così. L’Isola ha deciso di farvi fare una sfida”. Così i due si sfidano nella famosa prova del gira arrosto, vinta da Lo Cicero. A questo punto, quest’ultimo deve decidere se salvare Marco oppure mandarlo al televoto.

Ebbene Andrea decide di salvarlo e questa volta fa storcere il naso a Vladimir Luxuria. “Questa cosa che dopo una settimana ve ne siete detti di ogni, ora fate gli amici non ci crediamo”, afferma infastidita l’opinionista. I due naufraghi, però, assicurano che delle loro giornate insieme non va tutto in onda. Infatti Mazzoli e Lo Cicero precisano che, in realtà, trascorrono insieme tanti pomeriggio. “A parlare male degli altri”, ironizza Marco.