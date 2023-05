Isola dei Famosi, via Paolo Noise: cos’è successo davvero, parla lui

Cos’è successo davvero a Paolo Noise all’Isola dei Famosi 2023 e perché ha lasciato il gioco? Questa mattina, in una puntata del suo programma Lo Zoo di 105, lo speaker radiofonico ha vuotato il sacco, parlando di un “picco pressorio molto importante”. Come già anticipato in puntata, senza però ulteriori dettagli a riguardo, il suo abbandono forzato dal gioco è dipeso da seri problemi di salute che non gli avrebbero mai permesso di proseguire.

Tornato a parlare ai microfoni del programma (seppure in collegamento a distanza) Noise ha prima di tutto precisato che, prima di tornare in Italia in pianta stabile dovrà ancora aspettare un po’. Qui le sue prime dichiarazioni nel merito della questione:

“Io per i primi 14 giorni potrò fare solo piccoli spostamenti, quindi ho dovuto fare le due ore per arrivare dall’Honduras a Miami, adesso sto riposando, poi andrò a New York dove mi dovrò fermare due giorni e da lì tornerò in Italia.”

Noise a questo punto ha iniziato a parlare più nel dettaglio di cos’è successo in quella notte così difficile, quella in cui è stato costretto ad allontanarsi dall’Isola per accertamenti medici. A proposito ha rivelato:

“Ringrazio l’equipe medica di salvataggio, gli elicotteristi, la gente con gli scafi, anche gli honduregni che vivono lì e vivono di pescato. Sono stati tutti quanti eccezionali, di una comprensione unica. In breve ho avuto un picco pressorio molto importante, 160 su 110, dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti a prendermi immediatamente, è stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo.”

Il racconto di Paolo Noise, poi, si è focalizzato sulle ore immediatamente successive al malore. Sembra che, dopo il primo momento di défaillance, lo speaker abbia vissuto ore particolarmente delicate all’interno di una struttura ospedaliera locale. Noise ha proseguito dunque aggiungendo:

“Mi hanno stabilizzato, poi è arrivato l’elicottero di notte, con la pioggia. Mi ha portato prima in un centro medico, poi ancora in terapia intensiva. In 40 minuti ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni due medici diversi.”

E adesso che succede? Una volta tornato in Italia, come confermato da lui stesso, dovrà fare un altro “tagliando”, evidentemente per tenere sotto controllo la situazione assicurandosi che tutto sia tornato alla normalità.

Nel corso dell’incursione nella sua stessa trasmissione, come riporta anche Isa e Chia, Noise ha altresì colto l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa. Il suo programma, infatti, è da anni oggetto di forti critiche da parte del web per i suoi contenuti. La goliardia spesso molto spinta ha portato la trasmissione al centro di polemiche mai del tutto sopite. Paolo Noise però non ci sta alla macchina del fango e a Radio 105 ha così tenuto a precisare:

“Quello che ho constatato e ne sono molto felice è che quello che è uscito è quello che volevamo uscisse. Che siamo delle persone normali e questo ha sdoganato finalmente l’immagine negativa che si ha dello Zoo. Che siamo brutti e cattivi, e lo siamo, ma siamo anche umani.”

L’abbandono di Noise in diretta, in effetti, è stato particolarmente emozionante. Lui e lo storico amico e collega Marco Mazzoli si sono fatti vedere molto commossi, mostrando un lato di loro effettivamente tenero che mai prima d’ora era emerso in radio.