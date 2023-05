Isola 17, Lo Cicero e Nathaly fuori controllo! Ceretta per Mazzoli

Sofferenza per Marco nella settima puntata con Paolo Noise in collegamento, mentre Andrea e Caldonazzo vanno un po’ oltre il limite

Tra sorprese e nuove sfide la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 è caratterizzata anche da scontri. In realtà, ad attirare l’attenzione è un confronto, quello tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo. Sin dall’inizio di questa 17esima edizione, i due naufraghi non sono mai andati d’accordo. Questa volta danno vita in diretta a una lite che va un po’ oltre. Infatti, Alvin e Ilary Blasi si ritrovano a dover richiamare subito Nathaly per via di alcune sue affermazioni fatte senza alcun controllo.

Inizialmente la conduttrice manda in onda una clip in cui è possibile vedere Lo Cicero e Nathaly discutere animatamente. Subito dopo Ilary chiede ad Andrea quale altro attacco vuole riservare alla showgirl dopo quelli già lanciati nei giorni scorsi. A rispondere, però, è la Caldonazzo, la quale non si trattiene, anzi. “Testa di ca**o e Motherf**cker”, afferma furiosa Nathaly, accusando Lo Cicero di averle riservato queste pesanti offese. Il secondo termine in inglese non viene utilizzato solitamente nella sua precisa traduzione, ma si usa per riferirsi a una persona cattiva.

Restano comunque entrambi i termini delle offese abbastanza pesanti. E di sicuro la Caldonazzo avrebbe dovuto evitare di lasciarsi andare a delle parolacce in diretta, sebbene quei termini siano stati usati contro di lei in settimana. Molti telespettatori ironizzano sul fatto che Pier Silvio Berlusconi potrebbe non reagire bene, visti i paletti già imposti al Grande Fratello Vip 7 su parolacce e altri atteggiamenti.

“Siamo in televisione”, fa subito notare infastidito Alvin a L’Isola dei Famosi 2023 a Nathaly. Anche Ilary Blasi dallo studio richiama la naufraga. Tra i due si accende una forte lite, durante la quale non si trattengono. In particolare, Lo Cicero accusa la Caldonazzo di essere “una soubrette mancata”, in quanto crede che oggi sia lontana da ciò che faceva un tempo in televisione.

“Oggi rompi solo le scatole”, attacca Andrea. Non finisce qui, Lo Cicero accusa Nathaly di rubare sull’isola gli averi degli altri naufraghi e di comportarsi male. Dall’altra parte la Caldonazzo si dice disgustata dal comportamento dell’ex rugbista, facendo notare di non avergli mai riservato parolacce. Non solo, Nathaly accusa il naufrago di aver manipolato gli altri concorrenti mettendoli contro di lei.

“Tu sei una serpe. Tu sei questo e resterai tale, cioè zero”, si conclude con queste parole di Andrea l’acceso confronto. Il pubblico è diviso in due. C’è si schiera dalla parte di Nathaly e chi da quella di Lo Cicero. Questo ciò che si nota attraverso i socal network, dove non c’è effettivamente una preferenza evidente.

L’Isola dei Famosi 17: Paolo Noise si collega in puntata, Mazzoli soffre in diretta

Per Marco Mazzoli arriva una sorpresa molto gradita. Il conduttore radiofonico viene sottoposto a una tentazione con la complicità di Paolo Noise, il quale ha lasciato il reality show la scorsa settimana. Direttamente dal loro studio a Miami, l’ex naufrago ammette di sentire la mancanza solo di Marco da quando ha lasciato l’Honduras. I due amici hanno modo di vedersi dopo una settimana attraverso un video collegamento. Nei giorni scorsi Mazzoli avrebbe minacciato di incendiare addirittura la capanna e molto altro pur di sapere come sta Paolo.

“Ti ringrazio per quello che hai fatto”, afferma Noise in collegamento. Grazie al suo amico, Marco viene messo di fronte a più sorprese. La prima è la pizza, ma per poterla mangiare deve per forza accettare il secondo ‘regalo’. ‘Carmelita Salon de Beleza’, questo il titolo dell’altra sorpresa. Ebbene per mangiare la pizza, viene detto a Mazzoli che deve accettare di farsi tagliare i capelli, a cui tiene molto. Infatti, inizialmente Marco si rifiuta di avere un taglio come quello di Alvin. Ma Ilary gli fa sapere che si tratta di uno scherzo.

Alla fine esce fuori che la vera sfida per Mazzoli è la ceretta. Paolo sceglie le zone del corpo da depilare: un braccio e il petto. Con tanta sofferenza, Marco supera la prova.