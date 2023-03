By

Non si placa l’ira di Berlusconi contro il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini

Pier Silvio Berlusconi ancora furioso con la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver cancellato la replica dell’ultima puntata su Canale 5 il dirigente ha deciso di rimuoverla anche dal sito di Mediaset. L’eccessiva volgarità e le troppe parolacce hanno infastidito parecchio il compagno di Silvia Toffanin. Sulla questione non si è ancora espresso pubblicamente Alfonso Signorini.

Protagonisti dell’ultima diretta del GF Vip sono stati i Donnalisi, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Un rapporto altalenante e decisamente tossico, fatto di volgarità e mancanze di rispetto, che va ormai avanti da mesi. Un ritratto che non è proprio piaciuto ai piani alti di Mediaset, con Pier Silvio che ha deciso di prendere provvedimenti drastici in merito.

Stando alle indiscrezioni Berlusconi sarebbe stato infastidito dai toni volgari e dalle parolacce utilizzate nel programma, così come dalle discussioni decisamente esasperate. Pare che abbia personalmente visionato la puntata prima di decidere di cancellare la replica su La5, ritenendo che quanto trasmesso in diretta abbia mancato di rispetto nei confronti del pubblico (ogni settimana quasi tre milioni di telespettatori).

Già qualche settimana fa Alfonso Signorini aveva rimproverato i Vipponi per il linguaggio scurrile e le eccessive urla, tanto da decidere di dimezzare il loro budget della spesa come punizione. Tuttavia, questo non è bastato a placare gli animi della Casa e Mediaset è arrivata ad un punto tale da dover prendere questa dura decisione.

Secondo alcune fonti la scelta d’interrompere le repliche sarebbe arrivata dopo una lunga serie di richiami inascoltati. Tuttavia, Alfonso Signorini non sarebbe stato vittima della ‘ramanzina’ di Pier Silvio Berlusconi. Al contrario, i due avrebbero avuto una lunga conversazione e si troverebbero totalmente d’accordo sulla questione.

A quanto pare il problema sarebbe dovuto alle scelte autoriali che avrebbero portato il Grande Fratello Vip a scendere a un livello decisamente inappropriato. Nonostante i numero rimproveri, mai ascoltati, la sospensione della messa in onda delle dirette su La5 e la cancellazione sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity sarebbe stata l’unica opzione rimasta.