La replica della puntata di ieri 2 marzo del ‘Grande Fratello Vip’ non verrà trasmessa questa sera su La5 come previsto. Da settembre, infatti, ogni martedì e venerdì il canale del digitare terrese trasmette la puntata del reality di Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano” e confermato dal palinsesto ufficiale Mediaset, la programmazione ufficiale di questa sera, però, è stata sorprendentemente sostituita con il film “Un’ottima annata”. La diretta di lunedì del GF Vip ha visto, ancora una volta, protagonisti i ‘Donnalisi’ e la loro turbolenta storia. Ma, a quanto pare, gli scontri mostrati nel corso della serata non sarebbero affatto piaciuti ai ‘piani alti’. Questa mattina, infatti, il clima a Cologno Monzese sarebbe stato piuttosto teso e l’amministratore delegato del gruppo, Piersilvio Berlusconi, ha voluto prendere questa drastica decisione. Cosa è successo?

A quanto pare, Berlusconi sarebbe stato infastidito dai toni volgari e dalle parolacce utilizzati nel programma, così come dai toni accesi delle discussioni. Si dice che abbia personalmente visionato la puntata prima di decidere di cancellare la replica su La5, ritenendo che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri mancasse di rispetto nei confronti del pubblico. Già diverse puntate fa, il conduttore Alfonso Signorini aveva rimproverato i vipponi per le troppe parolacce e le eccessive urla, tanto da decidere di dimezzare il loro budget come provvedimento. Tuttavia, questo non è bastato a placare gli animi della Casa e Mediaset è arrivata ad un punto tale da dover prendere questa dura decisione.

Secondo fonti citate dal portale ‘Fanpage’ la scelta d’interrompere le repliche su La5 sarebbe arrivata dopo una lunga serie di richiami. Tuttavia, Alfonso Signorini non sarebbe stato vittima della ‘ramanzina’ di Berlusconi. Al contrario, l’amministratore e il conduttore avrebbero avuto una lunga conversazione e si troverebbero totalmente d’accordo su questa decisione. Il problema, invece, sarebbe dovuto alle scelte autoriali che avrebbero portato il reality show a scendere a un livello di linguaggio considerato inappropriato. Nonostante i numero rimproveri, mai ascoltati, la decisione di sospendere la messa in onda delle dirette su La5 sarebbe stata l’unica opzione rimasta.