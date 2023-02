Momento alquanto interessante, come a dire curioso, nel corso della puntata di Verissimo in onda domenica 26 febbraio e dedicata a Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin ha accolto diversi ospiti in studio per commemorare il compianto giornalista, tra cui Enrico Papi, Orietta Berti, Paola Barale ed Enzo Iacchetti. Inoltre la puntata è stata impreziosita da un’intervista a tu per tu tra la padrona di casa e il ‘padronissimo’ di Mediaset, vale a dire Pier Silvio Berlusconi, il compagno della conduttrice (la coppia ha due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina e, seppur spesso vengono descritti come marito e moglie, non si sono mai sposati).

Il numero uno del Biscione ha omaggiato Costanzo, spiegando di aver imparato parecchie cose da lui e ricordando che è stato un rivoluzionario per il mondo della tv. Pier Silvio ha inoltre mandato un grande abbraccio a Maria De Filippi che sta vivendo il lutto con contegno e riservatezza (per quanto possibile). Silvia Toffanin ha intervistato il compagno con professionalità il che ha colpito il pubblico di Verissimo. Sui social tantissimi utenti si sono sbizzarriti nei commenti. Molti coloro che hanno rilevato un effetto straniante nel vedere due compagni di vita approcciarsi con distacco.

“Grazie a Pier Silvio per questo racconto personale”, ha concluso la conduttrice nel congedarsi da Pier Silvio Berlusconi, sempre conservando quel distacco professionale che ha guidato tutta l’intervista e che a parecchi telespettatori è parso esilarante. E infatti su Twitter parecchi utenti hanno rilevato che nel corso della chiacchierata si è respirato un clima piuttosto singolare. Di seguito una serie di ‘Cinguettii’ che ben rendono la sensazione riscontrata da molti nel vedere la Toffanin intervistare il compagno come se fosse un ospite e non un famigliare stretto.

Questa intervista marito e moglie è così strana

Io mi immagino sti due che a casa dicono oggi ti devo intervistare

PIERSILVIO E SILVIA COME SE NON SI FOSSERO MAI VISTI IN VITA LORO

Scusate, ma Silvia che intervista SUO MARITO con tutta questa serietà come se fosse un vip qualunque mi spezza

Boh Silvia che intervista Pier Silvio come se fosse un ospite qualunque mi fa stare male

Silvia Toffanin intervista Pier Silvio Berlusconi. Per Costanzo Mediaset abbatte ogni paletto.

Silvia Toffanin che intervista Pier Silvio Berlusconi come un ospite qualunque. Io volo.

Toffanin professionale anche nell’intervistare suo marito, non lo avrei mai detto

Era un’intervista seria ma a me veniva da ridere

PIERSILVIA CHE INTERVISTA PIERSILVIO COME SE FOSSERO PERSONE ESTRANEE

Il dolore di Enzo Iacchetti a Verissimo per la morte di Costanzo

Prima dell’intervista a Pier Silvio Berlusconi è intervenuto Enzo Iacchetti che è scoppiato in lacrime, profondamente addolorato per la perdita di Costanzo di cui era molto amico. Basti pensare che il conduttore di Striscia la Notizia ha presenziato a ben 192 puntate del Maurizio Costanzo Show. Inoltre con il compianto giornalista ha condiviso una intensa amicizia al di fuori dell’ambito televisivo.