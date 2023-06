Isola dei Famosi, Sainato contro Helena: il fidanzato di lei sbotta

L’Isola dei Famosi sta per finire ma le tensioni tra i naufraghi sono ancora più tesi che mai. In particolare, in Honduras c’è stato un forte scontro tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Il modello non ha preso molto bene il recente riavvicinamento della brasiliana al gruppo e ha finito per attaccarle duramente, addirittura accusandola di fingere la sua relazione con Carlo Motta e di essere solamente una persona falsa. Secondo il naufrago, in realtà, Helena sarebbe ancora innamorata del suo ex e starebbe prendendo in giro lui e tutto il pubblico.

A questo punto, è voluto intervenire direttamente Carlo Motta, il fidanzato della Prestes. Il giovane ha deciso di parlare nelle sue storie Instagram, in difesa della compagna e della loro relazione. Carlo ha ammesso che Bruce, l’ex fidanzato di Helena, continua ad essere una persona importante per lei, dato che sono stati insieme per otto anni. Tuttavia, dato che la modella non gli ha mai nascosto nulla, lui non ha nessun problema al riguardo. Gianmaria aveva anche sostenuto che fosse stato Bruce a lasciarla, ma questo dettaglio è stato subito smentito da Carlo.

Dopodiché, ha parlato della loro storia, specificando come, in realtà, lui e la brasiliana si conoscono da più di due anni. “Poi sull’insinuazione della nostra relazione da 3 mesi, io vi ho già mostrato le foto che dimostrano che io ed Helena stiamo insieme da più di due anni. Prima eravamo amici e poi è nata la nostra storia d’amore”, ha spiegato. Ma, Gianmaria se l’è presa anche direttamente con Carlo, dicendo che sia andato in trasmissione solamente per visibilità e non per supportare la sua fidanzata.

“Il buon Gian Maria dice che io vado in trasmissione per visibilità. Io vado lì perché è l’unico modo che ho per parlare con Helena e perché mi invitano. Se per lui non c’è mai nessuno vuol dire che non è un personaggio così rilevante all’interno della trasmissione“, ha risposto stizzito Carlo. Infine, è stato Motta a lanciare una controaccusa a Sainato, insinuato che comprerebbe followers su Instagram: “Se vogliamo parlare di cose vere, parliamo dei suoi account social. Ha mezzo milione di follower su Instagram, ma pochissimi commenti e pochissime interazioni. Chissà come mai”.

Helena Prestes: tutta la verità su Carlo e il suo ex

D’altro canto, ieri notte, Helena si è confidata con gli altri naufraghi per rispondere alle accuse di Gian Maria. L’ex viaggiatrice di Pechino Express ha ammesso che quella tra lei e Carlo è una relazione ancora da costruire e che, prima di sbracare sull’Isola, si sentiva molto confusa riguardo il loro status. Tuttavia, proprio grazie a quest’esperienza, ha capito di essere veramente innamorata di Motta. Queste le parole riportate da Biccy:

Se amo Carlo? Oddio, lo stiamo costruendo l’amore. C’è la passione, poi l’amore va costruito. Lui ha costruito intorno a me tanto amore. Io invece no, scappavo da lui. Ora voglio dargli amore. Lui mi ama, io ho scoperto qui sull’isola che sono innamorata di lui. Non gli ho detto ti amo, devo dimostrare tante cose in futuro. Il ti amo va detto, ma non so spiegarti, adesso devo dargli amore. Se sono confusa? Prima di venire qui sì, adesso mi sento più sicura.

Inoltre, Helena ha parlato anche della fantomatica proposta con l’anello ricevuta da Carlo sull’Isola. La naufraga ha precisato di aver accettato dato che si trattava di una proposta “finta“ con un “anello di plastica” e ha ribadito che il fidanzato ha fatto una cosa molto bella che ha apprezzato. Per quanto riguarda il suo ex, invece, ha negato quanto detto da Sainato e ha dichiarato di non amarlo più da tempo: