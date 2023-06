Isola 2023: il fidanzato di Helena sbotta, ma Mazzoli gioca d’astuzia

A L’Isola dei Famosi 2023, nel corso dell’ottava puntata, Helena Prestes si è ufficialmente fidanzata con Carlo Motta in diretta TV. Quest’ultimo è approdato in Honduras proprio per dare l’anello di fidanzamento alla modella brasiliana. Il momento ha entusiasmato i fan della naufraga, ma ha anche generato qualche sospetto. Infatti, sono tanti coloro che non credono che la loro sia una relazione reale. Tra questi vi sono Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli, i quali hanno deciso di parlare in puntata dei loro dubbi.

In particolare, entrambi i naufraghi hanno rivelato che Helena aveva parlato della storia con Carlo con loro, come se stessero insieme da soli tre mesi. Non solo, Mazzoli e Sainato hanno parlato di un’altra persona che sarebbe nel cuore della Prestes, il suo ex fidanzato. A smentire il racconto ci ha pensato in studio Corinne Clery e subito dopo anche lo stesso Carlo Motta. Quest’ultimo è intervenuto sui social, anche perché Helena non ha potuto rispondere a tali accuse, in quanto non ne sa nulla.

Dopo la diretta dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, il fidanzato di Helena è rientrato in hotel e da qui ha condiviso una serie di messaggi su Instagram per smentire il tutto. Scendendo nel dettaglio, ha dimostrato di avere una relazione con la naufraga da diversi mesi ormai. A conferma di questo ha pubblicato foto con tanto di date, che li ritraggono insieme alle loro rispettive famiglie già nel 2022.

Dunque, effettivamente Helena e Carlo sono una coppia da tempo. Ci sono già state le presentazioni in famiglia e lei gli ha anche fatto conoscere il suo Paese d’origine, in Brasile. Pubblicando queste prove, Motta ha voluto lanciare il suo attacco contro Sainato e Mazzoli:

“Volevo complimentarmi con Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato per essersi inventati una storia così bella di comune accordo. Vi siete messi d’accordo, ma io non ho nulla da nascondere. Le storie che ho pubblicato parlano da sole”

L’Isola dei Famosi: Mazzoli cerca Helena Prestes

Dopo la puntata, Marco Mazzoli ha stupito tutti ed è andato a cercare Helena Prestes, come è stato possibile vedere con il daytime di oggi. La modella brasiliana, inizialmente, si trovava sola a commentare la sorpresa del suo Carlo. La naufraga non è riuscita a trattenere le lacrime ripensando a quel momento e al fatto che avrebbe voluto dire qualcosa in più.

Mentre Nathaly Caldonazzo ha rivelato di essere felice da sola l’Ultima Spiaggia, Mazzoli e Sainato hanno fatto il punto della situazione su Helena. Confrontandosi, entrambi hanno ribadito il racconto fatto in diretta in zona nomination. “Questa roba del matrimonio mi sembrava una farloccata”, ha ammesso il conduttore radiofonico.

Inaspettatamente, a questo punto, Mazzoli ha palesato la sua volontà di riportare Helena nel gruppo, anziché lasciarla sola. Gian Maria crede, invece, che non sia più necessario parlare con lei dei fraintendimenti. Ma Marco ha ormai deciso e così si è avvicinato alla Prestes, annunciando di arrivare in pace.

Mazzoli ha abbracciato Helena e le ha chiesto di mangiare con loro. La Prestes ha mostrato tutta la sua felicità nel vedere Marco fare questo passo nei suoi confronti e ha ringraziato entrambi per averla raggiunta. Sebbene abbia parlato positivamente di Mazzoli, Helena si è scagliata contro Gian Maria, in quanto l’ha delusa parecchio dopo il loro ritorno nel gruppo della scorsa settimana.

Come mai è avvenuto questo cambio di rotta da parte di Mazzoli? Più volte il naufrago ha accusato Helena di fare vittimismo e di voler così raggiungere il cuore del pubblico. Non solo, a detta sua starebbe passando come la “Raz Degan dei poveri”. Pensieri forti quelli che Marco ha espresso nella puntata di ieri, per i quali anche Ilary Blasi e Vladimir Luxuria l’hanno ripreso.

Dunque, sembra strano ora vederlo fare questo passo nei suoi confronti. Probabilmente Mazzoli vuole cercare di non far passare per vittima Helena, mostrando al pubblico che il gruppo non vuole in alcun modo isolarla e questo invece dipende da lei.