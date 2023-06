Ilary Blasi a L’Isola omaggia Berlusconi: scelta sull’outfit e non solo

Ilary Blasi dà inizio alla semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 con un omaggio per Silvio Berlusconi. Un gesto doveroso, visto che il programma va in onda proprio su Canale 5, la rete Mediaset, azienda fondata dall’ex Premier. Le scelte fatte dalla conduttrice sono apprezzate dal pubblico, che giustamente capisce che la nona puntata non può iniziare diversamente. Ilary ha scelto anche un outfit diverso dal solito, per nulla trasgressivo e senza particolari scollature.

Infatti, Blasi ha preferito indossare una camicia nera e un paio di pantaloni dello stesso colore. La padrona di casa ha così optato per una colorazione scusa per affrontare questa diretta. Ma non è la prima volta che Ilary sceglie il nero. Ciò che cambia stasera è, invece, lo stile. Ilary indossa un bel completo sobrio, elegante e semplice. Non solo, i telespettatori assistono a un’entrata diversa dal solito. La conduttrice ha sempre fatto il suo ingresso con la musica di sottofondo del reality show, sorridente e sprizzante.

Questa volta, chiaramente, Ilary Blasi nella semifinale de L’Isola dei Famosi 17 entra in silenzio e appare molto seria. L’atmosfera si fa immediatamente cupa, con i presenti in studio che applaudono. “Prima di iniziare questa puntata volevo fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”, queste le prime parole della padrona di casa. Inizia così un lungo applauso come omaggio all’ex Premier.

Sullo schermo appare una sua foto e fianco questa frase: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”. Dopo il lungo applauso a lui dedicato, Ilary prende di nuovo la parola: “So che lui non si perdeva una puntata e, come ha ci ha invitato a fare il nostro editore, diamo inizio alla semifinale”.

In effetti, già si era parlato del fatto che Berlusconi non perdeva una puntata del reality show svolto in Honduras. La semifinale sarebbe dovuta andare in onda lunedì scorso, proprio quando è avvenuta la morte dell’ex Premier. Giustamente è stata spostata alla prima serata di venerdì 16 giugno 2023, a pochi giorni di distanza dalla finale.

Ilary aveva già espresso il suo pensiero pubblicamente per la famiglia Berlusconi. La conduttrice ha sfruttato, come tanti altri, i social network per esprimere il suo dispiacere per la scomparsa dell’ex Premier, dando pubblicamente il suo saluto anche alla sua cara amica e collega Silvia Toffanin.