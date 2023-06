Belen rompe il silenzio e Blasi scrive a Toffanin: l’addio a Berlusconi

By

Mancavano loro all’appello, Belen Rodriguez e Ilary Blasi. I due storici volti di Mediaset hanno espresso il loro pensiero di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. La conduttrice argentina proprio in questi minuti ha condiviso una foto dell’ex leader di Forza Italia, dedicandogli il suo pensiero. Invece Ilary ha optato per un lungo messaggio per salutare Berlusconi e fare le sue condoglianze alla famiglia. Queste le parole condivise dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi:

“La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvio, a cui faccio le mie condoglianze”

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da moltissimi anni. Anche sul piccolo schermo hanno sempre dimostrato di avere instaurato una bellissima amicizia. Per questo l’ex moglie di Francesco Totti non ha potuto non dedicare un pensiero anche a Silvia, nuora di Silvio Berlusconi e compagna di Piersilvio.

“Riposa in pace Presidente”, ha invece scritto Belen Rodriguez, in questi minuti. Molti erano in attesa di un messaggio da parte della conduttrice argentina, che deve molto alle reti Mediaset. Da quando è giunta a Cologno Monzese, Belen è sempre stato un volto di punta dei programmi televisivi e di recente qui ha realizzato il suo sogno: condurre Le Iene.

Questo vale anche per Ilary Blasi, sebbene negli ultimi tempi si parli di una sua uscita di scena nelle prossima stagione televisiva. La conduttrice proprio stasera sarebbe dovuta andare in onda nella prima serata di Canale 5 con la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023, la cui diretta è giustamente saltata.

La prima a esprimere il suo dolore è stata questa mattina Federica Panicucci, la quale ha dato la notizia all’Italia con il suo Mattino Cinque News. A fianco a un commosso Francesco Vecchi, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Da quel momento in poi vari volti del mondo dello spettacolo hanno riservato un pensiero a Berlusconi.

Non mancano le polemiche, anche in questi casi. Sui social c’è proprio di tutto, tra chi esprime il proprio dispiacere e chi, invece, si lascia andare a commenti negativi. Tra questi, nelle scorse ore, ha attirato l’attenzione Giorgia Soleri. L’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ha raccolto non poche critiche. Ha diviso il mondo del web ha anche Piero Pelù.