Piero Pelù, ironia su morte Berlusconi: reazioni contrastanti

Silvio Berlusconi è morto nella giornata di oggi, lunedì 12 giugno 2023. Per l’ex presidente del Consiglio, leader di Forza Italia e Mediaset, stanno arrivando tanti messaggi di cordoglio. Ma tra i commenti è possibile anche notare quelli di chi non è proprio dispiaciuto per la sua morte. In particolare, non passa inosservato il messaggio di Piero Pelù su Instagram. Scendendo nel dettaglio, il cantautore di origini toscane ha condiviso sul suo profilo social una foto di Berlusconi con la mano alzata che saluta.

Come didascalia di questo scatto, che appare da subito polemico per via della mano, Pelù ha scelto questa frase: “Siamo tutti figli di Silvio!”. Un messaggio ironico, che appare agli occhi di molti anche velenoso. Infatti, sono tanti i commenti sotto il post condiviso dal cantautore di utenti indignati per questa sua particolare mossa. Ad attirare l’attenzione sono anche i suoi hashtag. Scendendo nel dettaglio, Piero utilizza tale funzione per sottolineare quanto accadde a Genova durante il G8 nel 2001, quando Berlusconi era presidente del Consiglio.

Infatti, c’è da dire che il rapporto tra il leader di Forza Italia e Genova non è sempre stato idilliaco. Quell’anno il capoluogo ligure ospitò il G8, con la riunione dei capi di governo degli otto maggiori Paesi industrializzati. La gestione dell’evento non fu delle migliori. Dal 19 al 22 luglio 2001 associazioni pacifiste e movimenti no-global diedero vita a delle manifestazioni per mostrare il loro dissenso.

Da qui presero inizio degli accesi scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, che causarono una tragedia che Genova mai ha dimenticato. Ora Piero Pelù ha messo il dieto della piaga facendo dell’ironia, proprio il giorno in cui l’ex premier è morto. Un intervento il suo che, a detta di molti, poteva essere evitato, com’è è possibile notare tra i commenti. Ma va detto che il messaggio è riuscito a dividere il web.

Infatti, è possibile notare delle reazioni contrastanti sotto il post condiviso da Piero Pelù su Berlusconi. C’è chi prende le difese le difese del cantante, trovando che il suo messaggio in realtà non sia stato per nulla offensivo. E c’è, invece, chi trova il suo commento di cattivo gusto.

Un’altra persona che sta facendo discutere per via del suo messaggio sui social legato alla morte di Silvio Berlusconi è l’influencer Giorgia Soleri. Ancora una volta, l’ormai ex fidanzata di Damiano dei Maneskin è riuscita a cadere nella bufera con dei messaggi discutibili. Ma va anche detto che c’è chi pubblicamente sta ricordando in modo positivo il leader di Mediaset.

Sono diversi i volti noti che hanno deciso di esporsi subito per dichiarare il loro dispiacere, sfruttando il potere dei social network. Di sicuro a colpire è stata la reazione di Federica Panicucci, che con Francesco Vecchi a Mattino Cinque News ha dato all’Italia la notizia sulla morte di Berlusconi. La conduttrice in diretta televisiva non è riuscita a trattenere le lacrime ed è apparsa abbastanza provata.