Bisciglia fiume: “Perché Pamela Camassa deve vincere L’Isola”

A poche ore dalla proclamazione del vincitore/vincitrice de L’Isola dei Famosi 2023 è sceso in campo Filippo Bisciglia. A giocarsi il gradino più alto del podio nel reality dei naufraghi c’è la sua compagna di vita, Pamela Camassa. E, secondo il conduttore di Temptation Island, dovrebbe essere proprio lei a trionfare. Bisciglia ha le idee chiare tanto che, con un post pubblicato su Instagram, ha spiegato perché a suo dire la modella dovrebbe essere premiata arrivando davanti a tutti.

Questa la lettera che Bisciglia ha scritto rivolgendosi direttamente alla sua dolce metà:

“Oggi è il giorno della finale dell’Isola dei Famosi. Sai perché dovresti vincere tu? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’Isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente. Non proprio come me. È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate, proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino. Ma sei umana anche tu… SOTTOLINEO CHE È PUR SEMPRE UN GIOCO ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi: fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc. Hai fatto l’Isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutte le prove fisiche in silenzio contro avversari uomini molto forti, GIRL POWER. Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario. Che dirti, Pamy che lo spirito dell’Isola sia con te e che il mio/nostro “esercito buono” possa sostenerti. Daje Noi”.

Il post di Bisciglia ha raccolto diversi consensi, ma anche qualche mugugno. Qualche utente ad esempio ha accusato la Camassa di aver fatto “branco” con altri naufraghi mettendosi contro la modella Helena Prestes. Al di là degli umori degli spettatori, se la modella dovesse vincere si tratterebbe di un’impresa inaspettata visto che non è lei la favoritissima per accedere al gradino più alto del podio.

Secondo i bookmakers, infatti, quasi certamente ad aggiudicarsi L’Isola 2023 sarà lo speaker radiofonico Marco Mazzoli, che, non a caso, è quotato pochissimo. Queste le quote: 1.35 (Eurobet), 1.45 (Snai), 1.50 (Goldbet). A seguire, ma con quote ben più alte, ecco Pamela Camassa (4.00 (Eurobet), 7.50 (Snai), 6.00 (Goldbet)) e Cristina Scuccia (5.00 (Eurobet), 5.00 (Snai), 4.50 (Goldbet)).

L’Isola, quella del 19 giugno potrebbe essere l’ultima puntata del reality

Quella del 19 giugno 2023 potrebbe essere l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi trasmessa sulle reti del Biscione. Secondo diverse indiscrezioni, Mediaset starebbe pensando di non riproporre più il format nella prossima stagione. Va da sé che se si optasse per tale soluzione Ilary Blasi si ritroverebbe orfana di programmi.

A pesare sul futuro del reality anche gli ascolti per nulla entusiasmanti dell’ultima stagione: la trasmissione, a fronte dei grossi costi, ha veleggiato quasi sempre sotto al 20% di share, dato che non è certo un successo. I motivi del calo sono diversi, ma uno è senza dubbio lampante e risaputo: l’usura intrinseca del format. Lo show sembra infatti avere quasi del tutto esaurito la propria spinta innovativa. Urgono nuove idee in casa Mediaset.