Vincitore Isola dei Famosi, scommesse: chi è il favoritissimo, quote

La diciassettesima edizione de l’Isola dei Famosi sta per giungere al capolinea. Il reality, condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi, volgerà al termine con la finale, prevista per lunedì 19 giugno. A contendersi il premio in denaro saranno: Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian. I bookmakers hanno stilato la loro classifica, proponendo il proprio nome per la vittoria finale.

L’Isola dei Famosi, le quote dei bookmakers: ecco chi vince

Secondo i bookmakers di Eurobet, Andrea Lo Cicero sarebbe il concorrente con meno possibilità di vincere. Quotato a 7.00, rappresenta il fanalino di coda nella classifica finale dell’ultima puntata del reality. Sopra di lui Alessandra Drusian, con una quota di 6.00. Seguono, rispettivamente, Cristina Scuccia (data per vincitrice del televoto con Vetrone) e Pamela Camassa. L’ex suora è quotata 5.00, mentre la modella si ferma a 4.00. Per Eurobet, dunque, il vincitore più probabile sarebbe Marco Mazzoli, quotato a 1.35.

Analizzando i pronostici Snai, la situazione non cambia molto da quella sopra descritta. Non ci sono novità per gli ultimi due posti della classifica, aggiudicati sempre da Andrea Lo Cicero, quotato a 12.00, e Alessandra Drusian con quota 10.00. Cambia il terzo posto, stavolta occupato da Pamela Camassa con una quota di 7.50. Cambia, quindi, anche il secondo posto, dove troviamo Cristina Scuccia a quota 5.00. Al primo posto si conferma Marco Mazzoli, quotato 1.45.

I pronostici Goldbet, infine, descrivono una situazione simile alle precedenti. Andrea Lo Cicero rimane il meno probabile per la vittoria finale (quota di 13.00). Segue, ancora una volta, Alessandra Drusian con una quota di 11.00. Pamela Camassa, con quota 6.00 si ferma al gradino più basso del podio. Cristina Scuccia, con quota 4.50, viene data al secondo posto, dietro al solito Marco Mazzoli, primo anche in questo pronostico con una quota di 1.50. Di seguito, il riassunto delle varie quote diramate dai bookmakers analizzati:

Marco Mazzoli: 1.35 (Eurobet), 1.45 (Snai), 1.50 (Goldbet)

Pamela Camassa: 4.00 (Eurobet), 7.50 (Snai), 6.00 (Goldbet)

Cristina Scuccia: 5.00 (Eurobet), 5.00 (Snai), 4.50 (Goldbet)

Alessandra Drusian: 6.00 (Eurobet), 10.00 (Snai), 11.00 (Goldbet)

Andrea Lo Cicero: 7.00 (Eurobet), 12.00 (Snai), 13.00 (Goldbet)

I bookmakers, dunque, concordano nel dare per favorito Marco Mazzoli, mentre non sembrerebbero esserci speranze per Andrea Lo Cicero. Variabile il posizionamento finale di Cristina Scuccia e Pamela Camassa, che oscillano tra il secondo e il terzo posto. Non resta che attendere la finale de l’Isola dei Famosi per scoprire se il pronostico dei bookmakers si rivelerà azzeccato o se ci saranno dei colpi di scena.