Isola 17, Scuccia eliminata: Ilary ‘spietata’, demolisce anche Helena

Cristina Scuccia è stata eliminata durante la finale de L’Isola dei Famosi 2023. Il primo televoto l’ha vista protagonista insieme a Luca Vetrone. Il pubblico ha avuto modo di votare dalla semifinale della scorsa settimana e ha preferito che fosse l’ex suora ad allontanarsi dalla vittoria e anche dal podio. Molti avrebbero scommesso che sarebbe stata Cristina la favorita in questo televoto e c’è chi, a inizio edizione, era convinto che avrebbe addirittura vinto. Col passare del tempo, però, il pubblico si è mostrato sempre meno curioso nei confronti della Scuccia, come ha fatto notare anche Vladimir Luxuria.

Nel corso della diretta, poco prima della sua eliminazione, l’opinionista ha voluto indagare sulla sua vita sentimentale. Il fatto che ha mantenuto per tutto questo tempo il segreto sulla persona che ama, di cui ha spesso parlato di fronte alle telecamere, potrebbe aver stancato i telespettatori.

“Ho una domanda personale sulla persona che è diventata un personaggio con una grande personalità. Ma la storia tra te e questa persona o è una storia come quella di Flavia Vento e Tom Cruise?”

Non è finita qui, perché Ilary Blasi ha affiancato Vladimir, ironizzando sul fatto che il fidanzato o la fidanzata di Cristina Scuccia potrebbe avere come cognome Caltagirone. La conduttrice ha fatto riferimento al famoso caso che ha visto protagonista Pamela Prati e che ha segnato un lungo periodo della televisione e del gossip italiano. “Ma non è che fa di cognome Caltagirone?”, così in sottofondo Ilary ha svelato i suoi sospetti sulla relazione amorosa di Cristina.

Scuccia ha ribadito che questa storia è vera, ma ha sottolineato che quando sarà il momento giusto parlerà. Proprio Cristina è stata la prima eliminata della finale con il 33% dei voti. A vincere il primo televoto è stato Luca Vetrone con una percentuale molto alta, il 67%. Dallo studio grandi applausi per questo risultato, in particolare da Paolo Noise.

L’Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi e la stoccata a Helena Prestes

Helena Prestes non ha raggiunto la finale de L’Isola, in quanto è stata eliminata al televoto definitivamente durante la semifinale di venerdì scorso. La modella brasiliana ha così fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5 stasera. Ha risposto a qualche domanda e poi, prima di andare a sedere, ha chiesto di poter fare un selfie con Ilary nel corso della puntata.

La conduttrice ha spiegato a Helena che, la scorsa settimana, in studio c’è stato un battibecco tra il suo fidanzato Carlo Motta e Vladimir. Dopo di che, ha fatto sapere che il modello ha preferito, per questo motivo, non affiancarla in studio. Ma ecco che a sorpresa Carlo è giunto dietro le spalle della Prestes, consegnandole un mazzo di fiori.

Per chiudere questo momento, Ilary Blasi è lasciata andare a una bella stoccata: “Almeno quattro copertine di gossip facciamole. Altrimenti facciamo una figuraccia”. Questa frecciata è arrivata quando la Prestes ha ribadito che la sua relazione con Carlo è sempre stata vera e non legata al gossip.