GF 8° puntata: nominati, eliminato e l’appello di Buonamici

Tutto quello che è successo nel corso della puntata in onda il 5 ottobre 2023, con varie gaffe commesse ancora da Signorini in diretta

Alfonso Signorini ha dato inizio all’ottava puntata annunciando ai telespettatori che al Grande Fratello 2023 ci sarebbe stato un eliminato a sorpresa. Infatti, solitamente le eliminazioni avvengono il lunedì sera e, pertanto, i gieffini non se lo aspettavano. Quando si è collegato con la Casa, Alfonso ha chiuso il televoto e poi si è concentrato sul caso di Beatrice Luzzi. Il blocco è durato per gran parte della puntata. Questo è un chiaro segno che l’attrice è l’assoluta protagonista di questa edizione e a confermarlo è stato anche il risultato del televoto.

Ma prima di arrivare al verdetto, Beatrice si è ritrovata ad affrontare accuse e confronti accesi in diretta, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che sono finite nella bufera. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto: ancora una volta è Beatrice Luzzi la preferita del pubblico con il 47% (Giselda 17%, Vittorio 11%, Letizia 10%, Alex 6%, Lorenzo 4%, Arnold 3% e Valentina 2%). Un televoto stravinto dall’attrice, visto che ha battuto con una percentuale abbastanza evidente ben 7 coinquilini. Come preferita del pubblico, Beatrice ha scelto tra i suoi sfidanti chi rimandare al televoto flash: Lorenzo.

Da qui ha preso inizio una catena: Lorenzo ha portato con sé Arnold, che trascinato Valentina, la quale ha aggiunto alla lista Vittorio. Questi quattro concorrenti sono finiti così al televoto. La puntata è andata avanti con il caso legato ad Alex Schwazer e Grecia Colmenares. Il modo con cui lo sportivo si è rivolto all’attrice durante uno scontro ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori. La situazione si è complicata stasera, in quanto il pubblico si aspettava una romanzina da parte di Signorini per Schwazer o almeno delle scuse da quest’ultimo. Così è scoppiata la bufera sui social network.

Grande Fratello: Heidi tra Vittorio e Massimiliano, gaffe di Signorini

Heidi Baci al Grande Fratello ha il suo blocco anche stasera, con Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi. Mentre con l’attore si sente frenata per via della sua pressione, con il giovane gieffino si trova meglio perché appare una persona più leggera. Molti sono convinti che stia mentendo e che stia usando Vittorio per ingelosire Massimiliano. Invece, Letizia Petris pensa che la storia d’amore nascerà tra Heidi e Menozzi. “Nella vita reale questa situazione non sarebbe mai accaduta”, ha spiegato convinta la Baci.

Ed è arrivata l’ennesima gaffe di Signorini. Lui stesso, poco prima, ha chiesto a Varrese di recarsi da solo nella Stanza a Led. Quando Letizia e Heidi sono uscite dal confessionale e sono tornate nel salotto, Alfonso ha chiesto delucidazioni a Vittorio. A questo punto, ha iniziato a chiedere: “E tu Massimiliano che pensi?”. Nessuno, però, ha dato una risposta, visto che l’attore non si trovava nel salone, bensì nella Stanza a Led. Quando se n’è accorto, vedendolo inquadrato lì da solo, Alfonso ha affermato: “Ah vero! Ecco qua, in Super Led”.

Questa non è stata l’unica gaffe di Signorini. Come sempre, il conduttore ha confuso i nomi dei concorrenti. Ha chiamato Massimiliano “Alex” e Beatrice “Lucrezia”.

GF: Giuseppe Garibaldi regala con la mamma un bel momento, Luzzi risponde a Jane Alexander

L’ottava puntata è andata avanti con la clip legata a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che in questi giorni si sono avvicinati parecchio. Signorini ha chiesto ai due gieffini: “Ci state prendendo in giro?”. I due non hanno dato una risposta concreta, ma è chiaro che si tratta di un gioco. Subito dopo, è arrivata una sorpresa per Garibaldi. Prima ha avuto modo di parlare di sua mamma Pasqualina e del bel rapporto che hanno.

Il gieffino ha poi ricevuto una cesta contenente vari prodotti calabresi, inviati dalla madre per tutti i concorrenti. Ed ecco che in giardino è arrivato il loro emozionante incontro. Una scena commovente, che ha rappresentato uno dei momenti più belli di questa edizione. Alfonso ha poi permesso agli amici di Giuseppe e allo zio, presenti in studio, di salutarlo in diretta. Anche Signorini non è riuscito a trattenere la sua commozione.

“Lo dico sapendo quanto valgono le tue parole… Hai detto ‘chi ha una mamma è ricco e non sa di esserlo’. Ed è proprio così”, ha commentato Signorini. Il blocco dedicato a questa emozionante sorpresa è andato avanti con Giuseppe che ha accompagnato la madre a conoscere i suoi coinquilini.

In questi giorni, fuori dalla Casa di Cinecittà, Jane Alexander ha replicato alle dichiarazioni di Beatrice sul suo conto. La Luzzi ha spiegato che la sua collega le ha sfilato dalle mani il celebre ruolo di Marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa: “Mi dissero ‘abbiamo dovuto mettere lei’. Non mi chiedere chi, ma andò così”. Beatrice ha scoperto stasera la replica e ha semplicemente risposto così: “Non posso dire altro, i fatti danno ragione a lei”, lasciando aperto il mistero.

Grande Fratello 2023: eliminato, nomination e l’appello di Buonamici per Alex

L’eliminato dell’ottava puntata del GF è Lorenzo con il 21% (Vittorio 31%, Arnold 26%, Valentina 22%). La sua uscita ha generato molto dispiacere in Casa. In particolare, Ciro Petrone si è lasciato andare a un pianto di disperazione. Invece, per i telespettatori è stato “un personaggio negativo” ed è per questo che hanno sostenuto Beatrice Luzzi quando l’ha spedito al televoto flash. Ormai è chiaro a tutti: è la Luzzi a decidere, in quanto il pubblico è suo grande sostenitore.

Gli immuni di questa settimana scelti dagli stessi concorrenti sono Samira, Ciro, Angelica, Fiordaliso, Paolo e Heidi. Buonamici ha deciso di dare l’immunità a Massimiliano e Alex.In quanto preferita, anche Beatrice è immune. Inaspettatamente, prima delle nomination, Cesara ha deciso di fare un appello per Alex Schwazer:

“Vorrei fare un appello alle autorità sportive perché sia concesso uno sconto di questa squalifica, che gli consentirebbe di provarci a Parigi. Non serve molto e io penso che Alex se lo meriti per rappresentare il nostro Paese”

A questo punto, sono iniziate le nomination che hanno portato al televoto Grecia, Valentina e Anita.