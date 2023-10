Grande Fratello, Schwazer sbaglia: Alfonso crea una rivolta sul web

Si mette male per Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023, che riceve stasera non poche critiche. Il modo con cui il conduttore affronta la bufera legata ad Alex Schwazer scatena una rivolta sui social network. Facendo il punto della situazione, i telespettatori si aspettavano una romanzina per lo sportivo o almeno una richiesta di scuse per Grecia Colmenares. Invece, si riduce tutto a tarallucci e vino, come si usa dire. Ma perché accade tutto questo nel corso dell’ottava puntata del reality show di Canale 5?

In questi giorni, ha fatto particolarmente discutere sul web l’atteggiamento tenuto da Alex con Grecia. Lo sportivo si è infuriato quando la Colmenares ha detto la sua, in modo negativo, su Massimiliano Varrese. L’atleta ha preso prontamente le difese dell’amico, arrivando ad assumere un comportamento un po’ aggressivo. Infatti, si è avvicinato a lei chiedendole in modo duro di stare zitta. E si può dire che si è avvicinato a lei anche tanto.

Il pubblico, ricordando le romanzine della passata edizione, ne aveva ipotizzata una per Alex Schwazer nella nuova puntata del GF 2023. Certo, probabilmente nessuno si aspettava un rimprovero troppo duro nei confronti dell’atleta. Ma non ci si aspettava neanche ciò che accade stasera. Signorini manda in onda la clip che mostra il momento dello scontro. Si affronta, però, la situazione ridendo.

Infatti, Alfonso sembra sin da subito voler prendere tutto questo con leggerezza. Ed ecco che anche nella Casa di Cinecittà i coinquilini non trattengono le risate. Questo porta il pubblico a indignarsi. Signorini così riprende Alex, mantenendo sempre il sorriso sulle labbra e mai rimproverandolo davvero:

“Io non ti ho mai visto scattare così neanche alle Olimpiadi. Vai anche da tua moglie a dire così? E no, se è così no. Allora perché si deve arrivare a questo livello al Grande Fratello?”

Alex dichiara subito che non si arriva mai a questo punto con sua moglie. Dunque, lo sportivo assicura che a casa sua non ci sono questo genere di scontri. Oltre questo, si giustifica affermando che Grecia non gli permetteva di parlare. La sua giustificazione non basta per placare gli animi sui social network.

I telespettatori sperano che Signorini almeno consigli ad Alex di chiedere scusa alla Colmenares per i suoi modi. Ma questo non avviene. Infatti, il padrone di casa chiude con le risate l’argomento e passa a un’altra questione.

AGGIORNAMENTO: Alex in confessionale, durante le nomination e dopo molto tempo dal confronto, ha chiesto scusa per i modi. Non è stato comunque possibile vederlo scusarsi con Grecia direttamente.

@GrandeFratello vogliamo dire qualcosa a quel cafone di Alex oppure ridiamo?????? #grandefratello — l (@_avcisoz) October 5, 2023

Ma signorini che la butta sul ridere #grandefratello https://t.co/RjibaQxHxp — Elena (@Elena86541456) October 5, 2023