GF, Schwazer sbotta con Grecia: è irriconoscibile e indigna (Video)

C’è indignazione per come Alex Schwazer al Grande Fratello 2023 ha affrontato uno scontro con Grecia Colmenares. Nella Casa di Cinecittà l’atleta si è lasciato andare a una scena che ha lasciato un po’ tutti senza parole. Infatti, ci sono tanti telespettatori che ora sono convinti che la maschera del gieffino, che è sempre apparso calmo e tranquillo, sia caduta. Fino a questo momento, bisogna dire che Alex non è mai stato al centro di alcuna discussione, anzi ha sempre cercato di tenersi fuori da qualunque situazione tesa.

La maggior del suo tempo, Schwazer nel reality show la trascorre allenandosi e chiacchierando con qualche inquilino. Si può dire che non ha lasciato il segno finora e quello che inizialmente appariva come il grande protagonista di questa edizione, in breve tempo, si è spento. I riflettori puntati su di lui si sono velocemente spostati su altri concorrenti e ora sono tornati su di lui, ma non in modo positivo. Le polemiche sono abbastanza dure, come anche i toni da lui utilizzati con Grecia lo sono.

Schwazer al GF ha iniziato a scagliarsi contro l’attrice mentre quest’ultima stava conversando in giardino con Fiordaliso. Ciò che ha indignato non è la discussione in sé, ma come lo sportivo l’ha affrontata. Infatti, si è mostrato abbastanza aggressivo. Più volte ha chiesto con toni fin troppo duri alla Colmenares di stare zitta. E già questo ha lasciato indignati i telespettatori sui social network.

Dopo di che, l’atleta si è avvicinato a Grecia con movimenti aggressivi, chiedendole ancora di tacere. La Colmenars ha tentato di placare la sua furia, consigliandogli di mantenere la calma. Ma perché è iniziata questa discussione? Al centro dello studio c’era Massimiliano Varrese e il suo atteggiamento tenuto con Heidi Baci. In particolare, nelle scorse ore, l’attore ha preso le distanze dalla gieffina.

Rivolgendosi a Grecia, Alex l’ha accusata di attaccare Varrese dicendo che è sempre arrabbiato. A questo punto, la Colmenares ha cercato di replicare all’accusa, senza però riuscirci. Infatti, è possibile vedere Schwazer che le dice di stare zitta: “Stai zitta. Parlo io e poi tu rispondi!”. Dov’è finito quello sportivo dolce e tranquillo?

I momenti in cui si perde la pazienza possono capitare, ma sembra strano agli occhi del pubblico che per così poco Alex abbia perso così la pazienza. Molti telespettatori fanno anche notare che per questo tipo di comportamento, durante la passata edizione, i gieffini venivano richiamati o penalizzati dagli autori. Questi fan del programma ipotizzano che Alex non avrà lo stesso trattamento.