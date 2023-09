GF, Heidi e Massimiliano: Alfonso smonta l’attore, poi indigna il web

La situazione legata a Heidi Baci e Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 sta sfuggendo di mano? Molti telespettatori sono indignati per l’insistenza fatta sulla gieffina quando si parla del corteggiamento dell’attore. L’affascinante concorrente ha dichiarato più volte di non essere interessata a Massimiliano. A detta dei suoi fan dovrebbe essere lasciata in pace, senza ricevere pressioni. Finisce nella bufera lo stesso conduttrice finisce nella bufera. Alcune affermazioni di Alfonso Signorini non vanno più a più telespettatori.

Facendo il punto della situazione, il padrone di casa presenta la clip legata ai due gieffini parlando di fatti che hanno lasciato di stucco lui e gli autori. Dopo di che, collegandosi anche con la Casa, manda in onda una clip che riassume l’attuale situazione di Massimiliano e Heidi. Nel filmato è possibile vedere Varrese urlare contro Valentina Modini dopo quanto accaduto la scorsa puntata. E già questo crea una polemica sui social network.

Nel corso della sesta puntata del GF, Signorini si scaglia inizialmente contro Massimiliano. “Sicuramente capiamo il tuo messaggio, uno che dice ‘sai quante donne mi stanno aspettando fuori’, vola un po’ più basso”, dichiara duramente il conduttore. L’attore tenta di spiegare il suo atteggiamento, con un monologo poco convincente. Dichiara di essere padre di una figlia femmina e di non voler passare come un maschilista o uno che mette all’angolo. Inoltre, afferma di non essere un uomo qualunque.

“Non è che tutti gli uomini qualunque che vanno a importunare le donne per strada”, continua Alfonso. Varrese spiega cosa intende dire: “Non sono l’uomo qualunque che fa con tutte le donne che bussano”. Si può dire che l’attore non ha molti fan dalla sua parte, tanto che su Twitter la maggior parte dei telespettatori applaude a questi attacchi di Signorini.

Intanto, Cesara Buonamici crede che ormai Massimiliano sia rimasto destabilizzato dalla situazione e avrebbe perso il controllo. A questo punto, Signorini ammette di aver notato un atteggiamento seduttivo di Heidi, durante il confronto dei giorni scorsi con Massimiliano. A detta del conduttore, la gieffina avrebbe usato un linguaggio del corpo abbastanza chiaro, toccandosi sempre i capelli e mettendoli dietro l’orecchio.

“Io mi tocco sempre i capelli”, dichiara Heidi, ridendo. La concorrente appare imbarazzata e questo fa dubitare. Stasera tutti sembrano convinti che a Heidi piaccia Massimiliano. Improvvisamente, a distanza di qualche giorno dalla puntata di lunedì, molti hanno cambiato idea. Tra questi, ad esempio, Fiordaliso, che appare una persona completamente diversa.

La cantante confessa di aver cambiato idea e di essere ora sicura che Massimiliano sia davvero preso da Heidi. Eppure solo lunedì scorso, era proprio lei quella più convinta del contrario. Anche Cesara ha stasera qualche dubbio. L’opinionista crede che Heidi semplicemente sia confusa dalla pressione usata da Massimiliano per corteggiarla.

Si aggiunge al coro Rebecca Staffelli, la quale pensa che Heidi in realtà sia interessata eccome all’attore. Ma la gieffina dice l’esatto contrario: “A me Massimiliano non piace. Infatti c’è stato un distacco. Io ero solo preoccupata perché lui non stava bene. Mi fa ridere Massimiliano”. Alfonso chiede poi a Varrese di andare in confessione, spegnendo il collegamento con il resto della Casa.

Qui Massimiliano afferma di volersi godere questa esperienza completamente e di essere certo che Heidi contraccambi il suo interesse. “Sicuramente fuori sarei più in grado di gestirmi. Magari per un po’ sparirei, ma se il cuore comanda in quella direzione non la mollerei”, spiega l’attore. A questo punto, Signorini fa infuriare non poco il pubblico.

“La metteresti all’angolo vero?” e ancora “In un corteggiamento funziona così”. Queste parole del conduttore del GF generano non poche critiche. Addirittura qualche telespettatore crede che Signorini sia fuori controllo, meno lucido e che starebbe spingendo verso la nascita di questa storia d’amore tra Massimiliano e Heidi.

“Se una donna dice no è no”, tuonano i telespettatori sui social. “Una cosa forzata”, si legge ancora. Dunque, questa situazione non convince il pubblico.

È talmente forzata e stracostruita che se nascesse anche una storia stuferebbe già subito#GrandeFratello — la signora cupcake ???? (@soloio88267685) September 28, 2023

Stasera al #GrandeFratello stanno dando un messaggio sbagliatissimo e pericoloso!! Se una donna dice NO È NO! Non puoi dare una tua interpretazione o romanzare, ma DEVI RISPETTARE IL NO DELLA DONNA!! che vergogna… — Ale Vale (@alevale91) September 28, 2023

Una donna se dice No è No e vale in ogni caso anche basta con sta forzatura #grandefratello — occhi magnetici Viviana ????????‍♀️???? (@viviana844) September 28, 2023

Ma cosa non riescono a capire nella frase “non mi piace”??

Se una persona dice no é no???????? #grandefratello — Laura✨✨ (@LauraCeccarel20) September 28, 2023