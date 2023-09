Grande Fratello, Varrese all’angolo: “Stratega”, anche Cesara tuona

Al centro dell’attenzione nella prima fase della quinta puntata del Grande Fratello 2023 finisce Massimiliano Varrese. L’attore si è lasciato andare subito con Heidi Baci, mostrando l’interesse che prova nei suoi confronti. Il problema è che in soli tre giorni il suo corteggiamento è stato fin troppo diretto, al punto che ora è considerato uno stratega. Moltissimi telespettatori stanno appoggiando Heidi con questi sospetti. Persino Cesara Buonamici dallo studio di Canale 5 mostra i suoi dubbi stasera.

Beatrice Luzzi ha accusato l’attore di essere un bluff, nei giorni scorsi, trovando il sostegno del pubblico. Sono tanti coloro che credono che Massimiliano stia cercando di fingersi un personaggio, non mostrandosi del tutto sincero. Intanto, Heidi gli ha dato un bel due di picche questa settimana e lo conferma stasera in diretta. Il corteggiamento di Massimiliano non ha pienamente convinto la bionda concorrente. “O uno è troppo diretto o sei troppo poco. Allora dov’è la via di mezzo?”, chiede stasera Varrese.

A questo punto, Cesara al Grande Fratello chiede di poter intervenire sulla questione per dire la sua. Alfonso Signorini corre subito a darle la parola, senza pensarci due volte. D’altronde l’unica vera sorpresa di questa edizione è proprio lei, per i telespettatori. E anche stasera, la Buonamici colpisce il pubblico di Canale 5 con un discorso che fa a Varrese:

“La fretta di Massimiliano non ha giovato. Questo è stato quello che l’ha freddata e bloccata. All’inizio partire così… Lo dico da donna, nessuna accetta tutta questa fretta. Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica. C’è un sospetto di strategia, che aleggia anche nella Casa. Questa fretta di avvicinarsi a Heidi…”

Massimiliano afferma subito di non essere mai stato uno stratega, ma il paragone che fa attira ulteriori polemiche. “Ricordo un po’ Ascanio e Katia i primi tempi, che litigavano all’inizio”, afferma ridendo. Molti telespettatori ritengono che questa battuta faccia da conferma ai sospetti, in quanto l’attore cita una delle coppie più amate di tutti reality show italiani, come un’ispirazione.

L’accusa è quella che Varrese voglia crearsi una storia d’amore nella Casa di Cinecittà per durare più a lungo possibile. D’altronde le coppie hanno sempre appassionato il pubblico. Alla fine Signorini fa notare che, quando Massimiliano ha iniziato questo corteggiamento, lei non si è fatta da parte: “Dobbiamo dire che ammiccavi, eri complice, non è che fossi del tutto indifferente. Però era un gioco, come tu dici”.

Quando rientrano nella Casa, appena concluso il confronto nella Mistery Room, i due gieffini ricevono l’applauso dai loro coinquilini. La prima a intervenire è Fiordaliso, la quale non ha dubbi su Varrese: “Lui è un grande attore e stratega. Lui sta giocando forte”. Al contrario, Giuseppe Garibaldi e Alex Schwazer prendono le difese dell’attore, in modo spontaneo.

A stupire è Beatrice Luzzi, la quale non dà la risposta che molti telespettatori speravano. L’attrice, che fino alla scorsa settimana aveva accusato Massimiliano di essere un bluff, questa volta appare titubante. Non sa cosa dire e alla fine afferma che forse Varrese sente davvero qualcosa di forte per Heidi. Avrà cambiato idea probabilmente.

Ma le tensioni accendono poi tra Heidi e Anita Olivieri. Alfonso manda in onda una clip che mostra la seconda parlare male della Baci, lasciandosi andare ad affermazioni poco carine. Per il pubblico il suo è un evidente voltafaccia, in quanto ha parlato ridendo dietro le sue spalle. Dopo di che, si accende una lite tra Valentina e Massimiliano.

L’attore si sente attaccato e protagonista di un accanimento. In particolare, si scaglia contro Valentina perché l’ha accusato di aver messo alle strette Heidi con il suo corteggiamento.