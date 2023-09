GF, tutti contro Grecia: Cesara li asfalta e diventa regina sul web

Cesara Buonamici ha conquistato moltissimi telespettatori durante la terza puntata del Grande Fratello 2023. L’opinionista ha detto la sua sugli scontri che in questi giorni hanno visto protagonista Grecia Colmenares, ricevendo un grande applauso. Ciò è accaduto nel momento in cui Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip, che raccoglie le prime lite avvenute nella Casa. L’attrice venezuelana è stata accusata di essere pungente. In particolare, a criticarla sono Letizia, Anita e Samira.

Le tre giovani concorrenti non hanno apprezzato, finora, l’atteggiamento tenuto da Grecia nella Casa più spiata d’Italia. Letizia stasera ha ammesso di essere una persona permalosa, ma non ha potuto non sottolineare di essersi sentita presa in giro. I problemi sono nati dopo uno scherzo notturno fatto alla Colmenares. Nel corso della serata, è intervenuta sulla questione anche Anita, che si è detta convinta del fatto che l’attrice sia furba e strategica.

L’atteggiamento di queste tre gieffine ha insospettito parecchio Grecia, che ha ammesso in diretta di avere dei grossi dubbi: “Loro si fanno notare prima della puntata”. A questo punto, la Colmenares crede che le tre gieffine se la siano presa con lei per avere questo blocco in puntata. Samira ha difeso Letizia e Anita, entrando così nella discussione in un secondo momento, durante la diretta.

L’unica ad aver preso un po’ le parti di Grecia è stata Beatrice Luzzi. Quest’ultima si è detta convinta del fatto che la sua collega non abbia reagito con cattive intenzioni. Semplicemente, Beatrice crede che sia nato tutto da un equivoco. ” Il problema è che erano le 6 del mattino, quindi Alex è stato svegliato e si è lamentato. Da qui è nata questa querelle”, ha spiegato la Luzzi.

Signorini è pienamente d’accordo con Alex Schwazer: “Se dovete fare degli scherzi, fateli fuori dalla stanza da letto. Tutti hanno diritto di dormire”. Ed ecco che il padrone di casa ha chiesto anche l’opinione di Cesara Buonamici, che già nella scorsa puntata aveva fatto notare un suo disappunto. La giornalista ha preso le difese di Grecia, conquistando gran parte del pubblico di Canale 5 sui social network. L’opinionista ha asfaltato tutti coloro che in questi giorni si sono scagliati contro Grecia:

“A me Grecia fa venire in mente… sai quei bambini ipercinetici? Quelli che non stanno mai fermi e devono fare sempre qualcosa? Però io voglio dire una cosa alle ragazze: se poi Grecia dovesse uscire dalla Casa, tutto quello che fa lei, tipo l’aspirapolvere tutto il giorno, poi va ridiviso tra tutti. Meditate, meditate gente! Grecia si dà molto da fare nella pulizia”

Nella Casa di Cinecittà qualcuno smentito questo, facendo notare che tutti collaborano nelle pulizie domestiche. “Anche noi, come tutti”, hanno tuonato i gieffini. Di sicuro questa non sarà l’unica e l’ultima discussione di questa edizione del reality show. Infatti, subito dopo, Alfonso ha parlato degli scontri avvenuti tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Le due in cucina non riescono proprio ad andare d’accordo!

Intanto, Buonamici appare sempre più a suo agio e questo arriva ai telespettatori, che la stanno acclamando sui social. A inizio puntata, Signorini ha un po’ scherzato con lei, affermando di aver ricevuto una telefonata da suo marito Joshua: “Mi ha detto: ‘non puoi far fare le ore piccole a mia moglie, deve cucinare’. Ha ragione, è colpa mia”.

il modo in cui mi taglierei le mani per aver scritto settimane fa che Cesara era un flop Cesara io ti amo tu sei la mia regina #grandefratello — Ms1801 (@Ms13089) September 18, 2023