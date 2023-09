Grande Fratello 2° puntata: preferito, nominati, Cesara infastidita

La seconda puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con un recap di ciò che è accaduto nella Casa di Cinecittà nei primi giorni di convivenza. Il gruppo del Tugurio è molto amato dal pubblico e sembra che anche Cesara Buonamici sia rimasta colpita dal legame nato tra i cinque concorrenti Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri, Samira Lui e Lorenzo Remotti. Tutti loro si sono riuniti con il resto dei gieffini e subito dopo Alfonso Signorini ha annunciato la presenza di Fiordaliso.

La cantante è entrata ufficialmente a far parte del cast, ma non è entrata subito nella Casa. Per lei è stato scelto un ingresso speciale. A tutti i concorrenti è stato chiesto di uscire fuori sulla passerella, con la promessa che sarebbero giunti in studio. Invece, di fronte alla porta rossa è stato chiesto all’intero gruppo di iniziare a cantare Non voglio mica la luna, la storica canzone di Fiordaliso. Ed ecco che la cantante è giunta sulla passerella, dove però è stata protagonista di un momento imbarazzante.

Signorini ha riservato, in seguito, un momento a Paolo Masella, il quale in confessionale ha ripercorso i primi suoi giorni nella Casa. In particolare, il filmato ha mostrato al pubblico i momenti in cui il concorrente ha parlato del suo rapporto con la mamma e come vive una relazione amorosa. Prima di andare avanti con la serata, Alfonso al Grande Fratello ha ripreso Paolo, sulla sua affermazione legata alla città di Napoli, che nei giorni scorsi ha fatto discutere sul web.

“Non puoi dire che Napoli non ha bellezze culturali, perché mi arrabbio”, ha tuonato con dolcezza il padrone di casa. Dopo di che, è stato presentato Giampiero Mughini come nuovo concorrente. Il giornalista, però, inizialmente è stato ripreso dentro il confessionale. Infatti, entrerà in un secondo momento nel gioco per motivi personali, come già anticipato nei giorni scorsi da TvBlog. Mughini sarà prossimamente un concorrente e stasera ha avuto solo modo di conoscere i suoi futuri coinquilini, per poi andare via.

Diretta Grande Fratello: chi sono gli altri nuovi concorrenti

Ha raggiunto i concorrenti già in gioco, Arnold. Il 22enne è originario del Ghana e vive in Italia, con i suoi genitori adottivi, il fratello di sangue e una sorella, anche lei adottata. Prima di aprire la porta rossa, Arnold ha ricevuto una sorpresa: sua mamma Pina l’ha raggiunto sulla passerella per un ultimo abbraccio prima dell’inizio di questo percorso.

La puntata è andata avanti con il racconto dei primi giorni di Alex Schwazer nella Casa, dove è apparso ironico, spontaneo e di compagnia. L’atleta ha voluto precisare che il merito va ai suoi coinquilini, che cercano sempre di coinvolgerlo. Signorini ha fatto sapere al gieffino Vip che fuori dalla Casa la sua presenza nel reality sta dando dei risultati. Un esempio sono gli aggiornamenti che la Gazzetta dello Sport sta dando ogni giorno sui suoi allenamenti.

Poi è arrivato il momento di conoscere la nuova concorrente Valentina Modini, la quale è molto legata alla sua famiglia e definisce il suo alter ego “Lady Faggiana”. Prima di entrare nella Casa, anche lei ha ricevuto una graditissima sorpresa. La sua famiglia si è collegata con il reality in diretta per salutarla sulla passerella rossa. In seguito, Rosy Chin è stata mandata nel Tugurio. Senza far sapere nulla agli altri concorrenti, Signorini ha presentato Ciro Petrone, attore ed ex protagonista di Temptation Island.

Ciro è entrato nella Casa finendo inizialmente nel Tugurio da Rosy. Dopo di che, attraverso la passione di Giselda Torresan per le montagne, è stata presentata un’altra nuova concorrente, ovvero Heidi. Quest’ultima abita a Pescara, è di origini albanese ed è una commerciante, che lavora nel mondo nautico. La seconda puntata del GF è andata avanti con un momento dedicato alla simpatia di Giuseppe Garibaldi, che con la sua energia ha tenuto vivo il Tugurio in questi giorni.

Poco dopo è stato presentato l’ultimo concorrente, Claudio Roma. Alfonso ha subito anticipato che questo gieffino ha una storia particolare. A 16 anni Claudio ha commesso degli errori, entrando in una brutta compagnia, diventando spacciatore. È finito qualche giorno in carcere e 96 giorni agli arresti domiciliari. Dopo aver pagato i suoi errori, Claudio è rinato e dato una svolta positiva alla sua vita.

Grande Fratello televoto: chi sono i nominati, i preferiti e il disappunto di Cesara Buonamici

È arrivato il momento di scoprire chi sono i due preferiti della settimana, votati dal pubblico attraverso il televoto, e quindi immuni: Samira e Giuseppe. Le nomination sono state fatte solo tra i concorrenti entrati in gioco nel corso della prima puntata, suddivisi tra chi ha vissuto nella Casa e chi è stato nel Tugurio. I primi hanno fatto le nomination in confessionale, mentre per il secondo gruppo sono state palesi.

Giuseppe e Samira, però, non sono stati informati subito della loro immunità. Per i cinque ragazzi del Tigurio è stato un momento molto difficile, in quanto in questi giorni hanno legato molto tra loro. “Queste sono le nomination più belle che ho ascoltato nei miei cinque anni nel programma, sincere e profonde”, ha dichiarato Alfonso dallo studio.

Quando i ragazzi che hanno vissuto nel Tugurio hanno completato le nomination, Signorini ha svelato loro il segreto sul televoto. Il più votato dai concorrenti, però, è stato Vittorio, che non si è potuto salvare, in quanto i preferiti sono appunto Samira e Giuseppe. Subito dopo sono iniziate le nomination anche per gli altri concorrenti.

Cesara Buonamici in studio ha detto la sua sulla motivazione data da Alex Schwazer quando ha nominato Giselda. L’atleta ha dichiarato di volerla mandare al televoto per proteggerla dal mondo dello spettacolo, in quanto viene da un ambiente completamente distante da questo. “Facciamo vivere questa esperienza a Giselda. Potrebbe essere una loro strategia? Forse”, ha affermato l’opinionista, infastidita.

Cesara ha collegato al suo discorso anche la nomination di Paolo, che ha dichiarato di voler nominare Giselda perché ha notato il suo interesse e non vorrebbe farla soffrire. Sono finiti al televoto: Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy. La seconda puntata si è conclusa con i nuovi arrivati che sono finiti nel Tugurio.