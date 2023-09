GF, l’ingresso di Fiordaliso imbarazzante: la gaffe è “clamorosa”

Un ingresso imbarazzante quello di Fiordaliso al Grande Fratello 2023, per i telespettatori. Una valanga di commenti legati a questo momento ha fatto notare un dettaglio, che di certo non poteva passare inosservato. Ciò è accaduto nel corso della seconda puntata, subito dopo l’annuncio fatto da Alfonso Signorini. Il conduttore ha presentato la cantante al pubblico di Canale 5 come nuova concorrente, attraverso la classica clip di presentazione.

La famosa artista ha poi salutato il padrone di casa, direttamente dalla passerella di fronte alla porta rossa. A questo punto, Signorini si è collegato di nuovo con i concorrenti già in gioco, a cui ha promesso che sarebbero giunti in studio per salutarlo. Per rendere tutto credibile, il conduttore ha avvertito l’intero gruppo su come comportarsi. In particolare, ha chiesto a tutti di non avvicinarsi a nessuno in studio, per evitare qualunque contatto.

Dopo l’avvertimento, Alfonso è andato avanti con questo gioco chiedendo ai concorrenti di uscire dalla Casa e recarsi sulla passerella. Il conduttore ha fatto posizionare tutti di fronte allo schermo e ha mandato in onda una clip in cui sono stati racchiusi alcuni momenti in cui qualcuno di loro canta. Subito dopo, ha chiesto ai gieffini di cantare tutti insieme Non voglio mica la luna.

Ed ecco che al Grande Fratello è arrivata Fiordaliso, sulla passerella. Si è posizionata di fronte ai concorrenti e ha finto inizialmente di cantare, tenendo il microfono vicino al volto. Ma è stato chiaro sin da subito che la nota cantante non stava davvero cantando. Il reality show ha usato il playback, a detta di molti in modo “clamoroso” e “imbarazzante”.

Infatti, non c’è stato il minimo dubbio su questa esibizione. La situazione è diventata divertente per molti telespettatori quando Fiordaliso ha smesso di fingere di essere lei a cantare in diretta. Ha abbassato il microfono e ha iniziato a salutare i suoi nuovi coinquilini. Dunque, la stessa cantante non ha fatto nulla per nascondere il playback.

Solo qualche volta ha alzato il microfono, ma ormai la situazione era ben chiara al pubblico. E questo non è stato l’unico dettaglio ad aver creato umorismo sui social network. Molti telespettatori hanno notato che i concorrenti del GF, in realtà, non conoscono molto bene la canzone, fatta eccezione per il ritornello.

A detta di tanti, avrebbero dovuto creare un altro tipo di atmosfera per una cantante come Fiordaliso, una vera Vip. Sebbene sia stato particolare, questo ingresso ha creato solo imbarazzo.

Fiordaliso che non fa nulla per nascondere di essere in playback mi sta ammazzando #grandefratello #GF pic.twitter.com/kEtDdkMXLv — || F.⭐????????||❤️???? (@romantikbolat) September 15, 2023

Meglio con le voci dei ragazzi e non questo playback imbarazzante. Avrebbero celebrato meglio il grande successo di Fiordaliso #GF #grandefratello — Giocoloco (@Giocolocotweet) September 15, 2023