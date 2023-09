Grande Fratello, salta Giampiero Mughini: cosa sta succedendo

Giampiero Mughini non parteciperà al Grande Fratello, almeno per ora. Questa l’anticipazione data da TvBlog in questi minuti, qualche ora prima dell’inizio della nuova e inedita edizione del reality show di Canale 5. Il nome del giornalista è stato uno dei primi a uscire fuori tra le indiscrezioni sul cast del programma condotto da Alfonso Signorini. A dare l’annuncio sulla sua partecipazione è stato Dagospia, qualche settimana fa. Mediaset non ha mai confermato o reso ufficiale tale indiscrezione, ma ormai si dava per certa la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia.

Ma perché Mughini non sarà al GF Nip/Vip? Secondo quanto riporta TvBlog, pare che la sua assenza sia dovuta “a motivi personali”. Si spera che i problemi che sta affrontando il giornalista possano essere presto risolti. In questo caso, Giampiero potrebbe avere effettivamente la possibilità di entrare a far parte dei giochi. Non resta, dunque, che attendere per scoprire se il giornalista riuscirà a entrare nella Casa di Cinecittà in un secondo momento.

Grande Fratello 2023 cast: chi sono i concorrenti

Nella prima serata di lunedì 11 settembre 2023 partirà la nuova edizione del Grande Fratello, che Signorini dovrà guidare seguendo le regole anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi. Proprio in queste ore Daniele Dal Moro si è lasciato andare a una dura reazione sui social network che sembra essere rivolta al conduttore. Quest’ultimo si è scusato nel salotto di Verissimo per le scelte prese sul cast della passata edizione del reality e le sue parole stanno facendo discutere.

Quest’anno Alfonso ha dovuto dedicare molto tempo alla scelta del cast, tenendo conto delle preferenze dei piani alti di Mediaset, per evitare di commettere errori. In queste settimane sono stati ufficializzati tre dei concorrenti non famosi che prenderanno parte a questa nuova e inedita edizione, composta da Nip e Vip. Questi sono Giselda Torresan, Letizia Petris e Vittorio Menozzi.

Per quanto riguarda i volti noti, è sicuro ormai che nella Casa di Cinecittà entreranno Grecia Colmenares, Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. Nel corso della prima puntata di stasera, il pubblico di Canale 5 conoscerà il resto dei concorrenti famosi e non.