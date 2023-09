GF Vip, “Pelato infame”: Dal Moro on fire dopo le parole di Signorini

Le nuove dichiarazioni di Alfonso Signorini a Verissimo sulla settima edizione del Grande Fratello Vip hanno fatto storcere il naso a qualcuno. In particolare, sembra proprio che Daniele Dal Moro non abbia per nulla apprezzato che il conduttore, nel salotto di Silvia Toffanin, ha criticato le sue stesse scelte sul cast della passata edizione. Signorini ha ammesso di aver sbagliato a scegliere determinati concorrenti, i cui atteggiamenti nella Casa di Cinecittà avevano fatto infuriare i piani alti di Mediaset.

Infatti, proprio dalla passata edizione del reality show di Canale 5, Pier Silvio Berlusconi ha iniziato a imporre le sue regole anti-trash. Da lì erano poi arrivate le squalifiche dai giochi, tra cui appunto quella di Daniele. Ebbene in queste ore, dopo l’ospitata di ieri di Signorini a Verissimo, ecco che proprio Dal Moro scrive su Twitter: “Pelato infame”. Molti telespettatori sono convintissimi che questo attacco sia riservato proprio al conduttore.

Pelato infame! — ILVEN3TO (@DenzelDdm) September 11, 2023

In effetti l’offesa arriva proprio quando Signorini ha criticato se stesso per la scelta del cast della passa edizione. Ecco quali sono le dichiarazioni rilasciate da Alfonso nella sua intervista a Verissimo, che pare abbiano lasciato l’amaro in bocca a Daniele:

“Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata colpa nostra, ci metto io la faccia, mi scuso. Occorreva prendere le distanze da tutto questo”

Chiaramente chi ha fatto parte del cast del GF Vip 7 si è sentito colpito da queste parole e sembra proprio che Dal Moro non sia riuscito a restarsene in silenzio. Anche questa volta l’ex gieffino ha dato sui social network spazio a una sua forte reazione. Nel frattempo, pare che la sua relazione con Oriana Marzoli stia proseguendo nel migliore dei modi.

Proprio per alcuni atteggiamenti, ritenuti aggressivi, tenuti con l’ex gieffina venezuelana nella Casa di Cinecittà avevano portato alla sua squalifica. Un’eliminazione, questa, che Daniele non ha mai mandato giù. Come riporta Biccy, durante una diretta su Twitch, di recente Dal Moro ha comunicato ai suoi fan di essere attualmente in causa con il reality show, per via della squalifica.

Dando questa notizia, l’ex gieffino ha spiegato il motivo per cui, una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia, non ha avuto modo di approfondire la questione. Aveva promesso che avrebbe raccontato ciò che è davvero accaduto, ma tali dettagli non sono mai usciti fuori. “Quindi a tempo debito… io mi ricordo sempre”, ha assicurato di recente Daniele.

Ed è difficile oggi non pensare che quel “pelato infame” non sia un’offesa rivolta proprio ad Alfonso Signorini.