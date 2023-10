Alexander-Luzzi, duello tra rosse al GF: Jane nel cast? Colpaccio

Duello tra rosse, così lo definiscono i telespettatori lo scontro al Grande Fratello 2023 tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Nel corso della diretta della nona puntata di questa nuova edizione, le due attrici si scontrano con tanto di accuse reciproche, ma anche di scuse. Il colpo di scena lo regala, però, Alfonso Signorini. Il padrone di casa chiede a Jane di entrare a far parte del cast di questa edizione, mentre si trova sola in confessionale. E non è la prima volta che entra lì dentro.

I telespettatori più affezionati al programma ricordano sicuramente la sua partecipazione nel 2018. Se dovesse accettare la proposta, questa sarebbe per la Alexander la seconda esperienza nella Casa di Cinecittà. Tornando allo scontro in diretta, viene inizialmente imposto un freeze per tutti i concorrenti, compresa ovviamente Beatrice. “Buonasera Beatrice, io sono venuta qui per tutte le cose brutte che hai detto in questi giorni”, parte così all’attacco Jane.

La Luzzi al GF non se ne resta di certo in silenzio e non appena viene fermato il freeze ecco che passa anche lei all’attacco: “Ti hanno doppiata perché c’erano problemi di dizione, quindi vuol dire che non eri proprio precisa”. Per chi non lo sapesse, le due attrici sono in cattivi rapporti per alcune dichiarazioni fatte dalla Luzzi nei giorni scorsi.

In particolare, l’attrice ha raccontato in diretta che Jane le avrebbe ‘rubato’ il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa. In particolare, Beatrice ha dichiarato che una persona, di cui non intende fare il nome, le ha fatto sapere che “hanno dovuto scegliere Jane” per questo ruolo.

“Intanto mi hanno scelto. Hai fatto passare una cosa che l’hanno recepita in un certo modo. Chi ha dovuto scegliermi?”, così Jane cerca spiegazioni alla collega. “Così mi hanno detto”, risponde Beatrice, restando enigmatica sulla questione. “Davvero, ti giuro mi dispiace che qualcuno possa averti detto una cosa del genere, ma non è così”, afferma la Alexander.

Su richiesta di Signorini, interviene anche Massimiliano Varrese. Quest’ultimo attacca subito la Luzzi: “Brutta questa cosa del doppiaggio, non si fa”. A questo punto, Jane tira fuori la lettera di Cinzia TH Torrini. La nota regista di Elisa di Rivombrosa fa sapere di aver provinato tantissime attrici per quel ruolo, ma di aver chiamato solo tre di loro. “Tra questi nomi non c’era quello di Beatrice”, scrive Torrini.

Beatrice continua a puntare sul fatto che Jane è stata doppiata: “Io non ci posso credere che venga scelta un’attrice per poi essere doppiata”. Non finisce qui: “Io sapevo così, forse mi hanno detto cose… ehm si ti chiedo scusa, però non avevo nessuna intenzione di alludere a quella cosa pensavi tu”. Alla fine la Luzzi, come si può notare, si scusa con Jane perché le sue parole potevano essere fraintese.

Dopo qualche altro battibecco, ecco che Signorini chiede a Jane di recarsi da sola in confessione. Qui le fa l’inaspettata proposta: “Tu faresti la concorrente del Grande Fratello?”. L’attrice appare spiazzata, ma sembra apprezzare molto. Infatti, dalla sua reazione si percepisce che c’è effettivamente la possibilità di vederla come futura concorrente di questa edizione.

La Alexander non torna nel salotto per salutare i concorrenti, ma su richiesta di Alfonso va via. Questo porta l’astuta Beatrice Luzzi a capire che c’è la possibilità di rivedere Jane nella Casa di Cinecittà, non come ospite! Molti telespettatori sarebbero felici di rivedere la Alexander di nuovo in gioco nel reality show e di sicuro sarebbe un’alleata di Varresa e una rivale per Beatrice.