Jane Alexander, retroscena prima del GF Vip: l’incontro con Bossari

Jane Alexander, svelato un retroscena prima del GF Vip: l’incontro con Daniele Bossari

Il Grande Fratello Vip ha cambiato la rotta professionale e umana di alcuni inquilini che vi hanno partecipato. Esempi emblematici in tal senso sono Jane Alexander e il vincitore della seconda edizione del reality Daniele Bossari, che addirittura dopo l’avventura ha deciso di sposarsi con la compagna storica Filipppa Lagerback e ha ripreso quota professionalmente. E sia Bossari, sia Jane non sono citati casualmente, visto che i due si sono incontrati prima dell’inizio della terza stagione del programma. A rivelare il retroscena è stata la stessa Alexander, la quale ha anche reso noto i contenuti del dialogo avuto con il presentatore.

“Qualche giorno prima di entrare nella Casa ho visto Daniele Bossari”

“Qualche giorno prima di entrare nella Casa ho visto Daniele Bossari”, scrive Jane dal suo profilo Instagram, immortalandosi proprio con il conduttore. “Mi ricordo che fece di tutto per vedermi – aggiunge – perché voleva dirmi della sua esperienza nella Casa e darmi tutta la sua energia positiva”. L’attrice, a questo punto, svela qualche dettaglio della chiacchierata: “Bene Daniele, io ti voglio dire grazie, per avermi spinta e convinta e aiutata e supportata in questa esperienza che troppe volte ho già detto che mi ha cambiato la vita. Cambiò anche la tua, in modo diverso, ma nessuno poteva immaginare tutto questo”. Tra i due i contatti amichevoli tuttora perdurano: “Ci siamo sentiti oggi, mi hai mandato di nuovo la tua energia. Ti devo un’esperienza incredibile. Sei mai stato nelle catacombe proibite di Parigi?😉❤ ti voglio bene. Grazie”, ha concluso la compagna di Elia Fongaro.

Bossari e Jane, il Grande Fratello Vip è un toccasana

Bossari dopo la vittoria del Grande Fratello Vip è rinato. Il reality, come da lui stesso affermato a più riprese, lo ha aiutato a superare un momento buio dove ha dovuto affrontare gli spettri della depressione. Anche per Jane il programma Mediaset è stato un toccasana. Uscita dalla Casa ha fatto chiarezza sulla sua vita privata, prendendo decisioni difficili ma, come dichiarato da lei stessa, inevitabili. Oggi è felice nelle braccia di Elia Fongaro. La storia si sta facendo sempre più seria…