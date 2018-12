Elia Fongaro incontra il figlio di Jane: a cena insieme dopo il Gf Vip

Elia Fongaro incontra il figlio di Jane: dopo il Gf Vip le cose si fanno sempre più serie tra i due

La storia d’amore nata al Gf Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander sembra proprio non conoscere crisi. Usciti dal reality i due hanno continuano a frequentarsi fuori, passando sempre più tempo insieme (sia per lavoro che per piacere). Le cose vanno così bene per la coppia che, proprio in queste ore, un importante passo avanti è stato fatto da i due. Elia Fongaro, per la precisione, ha incontrato ieri sera (presumiamo per la prima volta) il figlio di Jane. Come la sappiamo? L’attrice ha condiviso su Instagram stories le foto di una cena dove, oltre a Elia, ha taggato anche il figlio Damiano.

Elia Fongaro a cena con Jane Alexander e il figlio: dopo il Gf Vip la storia procede a gonfie vele

Quelli che avevano dichiarato di avere dei dubbi sui sentimenti che Elia Fongaro aveva detto di provare nei confronti di Jane (prima e dopo il Gf Vip) oggi, dunque, dovranno ricredersi. Decidere di incontrare il figlio della donna che si frequenta è sicuramente un passo importante che, di fatto, conferma le buone intenzioni dell’ex velino. Tra Elia e Jane Alexander la storia procede quindi a gonfie vele. I due, in più occasioni, hanno dichiarato che è ancora troppo presto per parlare di amore. Visto come stanno procedendo spediti, tuttavia, le premesse per una storia lunga e duratura sembrano esserci tutte.

Jane Alexander cotta di Elia Fongaro: “È l’uomo dei miei sogni”

Molto presa da Elia Fongaro è sicuramente Jane che, in un post pubblicato su Instagram, recentemente ha scritto: Questa esperienza mi ha dato tanto. Mi ha tolto la paura, dato fiducia in me stessa, resa sicura. Ah no, quello è stato Elia Fongaro. L’uomo dei sogni. Ce l’abbiamo fatta. Io e te. Grazie Grande Fratello. Grazie ai miei compagni di viaggio. Di tutto”