Jane Alexander su Elia Fongaro: “È l’uomo dei miei sogni, ce l’abbiamo fatta”

11/12/2018 È finita. L'esperienza più incredibile della mia vita, quella che conquista il secondo posto (subito dopo il parto e prima dei sotterranei proibiti di Parigi). Un lavoro straziante su me stessa, senza saperlo, vivendo ogni giorno quelle 24 ore che sembravano 100, quei momenti di dolore e sconforto alternati a risate, pianti, anche di gioia, e tanta ma tanta felicità. Ho conosciuto persone che mi hanno dato tanto, compagni di viaggio meravigliosi. Sono entrata dicendo che sarei stata Jane e sono uscita una Jane migliore, forte, solida. Potete dirmi quello che volete, ho le spalle larghe io, e quando ti metti in gioco pubblicamente ci sta, no worries. Questa esperienza mi ha dato tanto. Mi ha tolto la paura, dato fiducia in me stessa, resa sicura. Ah no, quello è stato @eliafongaro. L'uomo dei sogni. Ce l'abbiamo fatta. Io e te. ❤ Grazie @grandefratellotv. Grazie ai miei compagni di viaggio. Di tutto. Photo @giannibrucculeri 🙏 #stobene #imjustagirl #jelia #teamjane #janealexander