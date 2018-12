Gf Vip, Elia e Jane attaccati e loro sorprendono su Instagram: “A testa alta”

Elia e Jane Gf Vip 2018: cosa è successo alla coppia dopo Domenica Live?

Jane Alexander ed Elia Fongaro non si nascondono: vivono alla luce del sole il loro amore. Dopo il Grande Fratello Vip, hanno preso la loro decisione. Nessuno li dividerà. Jane ha chiarito alcune questioni lasciate in sospeso con l’ex Gianmarco e adesso è felice insieme a Elia. Anche se non è facile avere a che fare con i detrattori, che aspettano sempre il momento buono per attaccarli. E, dopo la puntata di ieri di Domenica Live, la coppia è stata nuovamente presa di mira. Hanno comunque già imparato a convivere con le critiche feroci: sanno bene che sono seguiti da persone che li adorano, ma anche da chi è sempre pronto a puntare il dito contro!

Problema per Jane Alexander… ma lei non molla

Ieri abbiamo scoperto delle accuse mosse nei confronti di Elia Fongaro dalla sua ex fidanzata e non pochi hanno dato ragione alla ragazza. Elia si fa scivolare tutto addosso perché ora come ora è l’uomo più felice sulla faccia della Terra: “Buongiorno col sorriso e buon inizio settimana a tutti voi – ha scritto su Instagram –. Grazie a tutti per ieri: siete stati fantastici! A testa alta”. Elia è quindi orgoglioso di tutto quello che ha fatto al Gf Vip 2018, soprattutto per non aver mollato la presa su Jane Alexander. Anche lei ha fatto sapere di stare bene, nonostante abbia un problema all’occhio: “Suona la sveglia alle 6.30. Ho un occhio appiccicato, ma per ora fa meno male rispetto a ieri, per fortuna. Comprerò il collirio e terrò le dita incrociate. Preparo il caffellatte per D e canticchio mentre lui ascolta i Rolling Stones e i Beach Boys sotto la doccia. Sorrido”.

Grande Fratello Vip news: Jane fa il tifo per Benedetta, Francesco ha dei dubbi

Jane Alexander fa il tifo per Benedetta Mazza (che ieri ha ricevuto una dedica sorprendente da Stefano Sala): “Stasera vedrò Benedetta! Speriamo vinca lei: votate gente, votate! La giornata promette bene: fuori vedo un pallido sole. Finisco il caffè e mi attivo. Buongiorno. Sto bene”. Intanto abbiamo scoperto che, nella notte, Francesco Monte pare abbia avuto dei dubbi su Giulia Salemi. La loro storia continuerà e diventerà sempre più coinvolgente come è successo a Elia e Jane dopo il Grande Fratello Vip?