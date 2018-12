Benedetta e Stefano Gf Vip, salta fuori la verità nella notte: “L’ho provato davvero”

Grande Fratello Vip, Stefano sorprende Benedetta con una confessione avvenuta nella notte

Tutti li vedono come una coppia, ma Stefano Sala e Benedetta Mazza del Gf Vip 2018 hanno tenuto sempre a precisare che c’è semplicemente una grande amicizia a legarli. Niente di più, niente di meno. Bisogna però dire che, conoscendo sempre meglio Benedetta, Stefano ha avuto dei seri dubbi circa la sua relazione con Dasha, la fidanzata che probabilmente ancora lo sta aspettando… o forse no. Stefano non sa più a cosa pensare, ma è sicuro che, se potesse tornare indietro nel tempo, rifarebbe tutto quello che ha fatto. Ha scoperto in Benedetta una persona d’oro, che vorrebbe vedere ancora a esperienza ultimata. La loro amicizia, a suo dire, non potrebbe finire dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Bisognerebbe sapere se Dasha è comunque d’accordo.

Le parole importanti di Stefano Sala e i dubbi su Dasha

A un giorno dalla finale del Grande Fratello Vip 3, è stato fatto un particolare ringraziamento da parte di Stefano a Benedetta. Ecco cosa le ha detto: “Noi siamo partiti in questa avventura insieme perché sapevano sin da subito che saremmo stati dei concorrenti del Gf Vip ed eravamo felicissimi. Eravamo già amici, ma non così tanto. Il nostro rapporto è diventato più stretto qui. Ne abbiamo combinate di tutti i colori, anche se alla fine non è successo nulla. Quello che ho dichiarato nei momenti più belli, l’ho provato veramente. Spero che tu capisca la mia sincerità”. Stefano ha parlato anche di Dasha e teme che sia sparita dopo quello che ha visto tra lui e Benedetta: “E una volta che avrò risolto i miei problemi (non so se li risolverò), chi lo sa, ci rivedremo. L’importante è quello che provo per te, la nostra grande amicizia. Sei una rande persona”. Parole che hanno colpito Benedetta, proprio come quelle scritte da Andrea Mainardi a Walter Nudo.

Benedetta e Stefano, amici o coppia dopo il Gf Vip?

I finalisti del Gf Vip 2018 si sono detti addio. Un addio che suona un po’ come un arrivederci. Sicuramente alcuni di loro si rivedranno una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia. Andrea Mainardi – che è andato in ospedale per un problema – vorrebbe sicuramente approfondire il suo rapporto con Walter Nudo così come Stefano con Benedetta. E ci sarà un futuro tra Francesco Monte e Giulia Salemi? Paola Di Benedetto ha fatto delle rivelazioni importanti che ci permettono di capire che non sarà proprio semplice, per Giulia, conquistare completamente l’ex tronista di Uomini e Donne.