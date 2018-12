Walter Nudo e Andrea Mainardi, lacrime al Gf Vip: il gesto speciale

Grande Fratello Vip, Walter e Andrea: il gesto che commuove

Nessuno riuscirà a spezzare l’amicizia di Andrea Mainardi e Walter Nudo. Da quando hanno messo piede nella Casa del Gf Vip 2018, si è creata subito una fortissima intesa. Erano entrambi convinti che questa esperienza televisiva avrebbe regalato forti emozioni a entrambi, ma mai si sarebbero aspettati di concludere il reality show di Canale 5 con un grande tesoro. Con un’amicizia pura! Hanno fatto entrambi un bel percorso all’interno del Grande Fratello Vip: qualcuno recrimina il fatto che non si sono esposti molto, ma essere polemici e sempre sul piede di guerra non sono elementi che permettono di vincere questo tipo di reality. E non a caso Walter e Andrea sono volati direttamente in finale, avendo la meglio sugli altri concorrenti anche in televoti non proprio facili da superare.

La lettera di Andrea Mainardi a Walter Nudo

Walter Nudo ha fatto tanto chiacchierare ultimamente per quello che lo lega alla moglie Céline, ma anche per quell’incidente che gli ha fatto temere il peggio. Nessuno può fermare Walter e adesso è felice di essere arrivato alla finale del Grande Fratello Vip insieme al suo amico Andrea. Lo chef, prima di concludere l’esperienza televisiva, ha scritto per lui una lettera commovente. Ecco qual è il contenuto della lettera: “Caro Walter, sei una persona più unica che rara, che dona tanta energia positiva e contagiosa. Io ho incontrato molte persone nella mia vita e tu sei tra quelle più speciali. Tu sei il fratello maggiore che non ho mai avuto. Non cambiare mai. Ti voglio bene”. Sembra ormai lontanissimo quella loro inaspettata litigata…

Concorrenti Gf Vip 2018: come cambierà la loro vita?

Walter Nudo e Andrea Mainardi sono i protagonisti di queste ultime puntate del Gf Vip, ma anche Stefano Sala e Benedetta Mazza: dopo aver assistito al loro struggente addio, ora abbiamo conosciuto dei dubbi che stanno aumentando i livelli di preoccupazione del modello. Stefano teme che Dasha sia scomparsa! Come cambierà la vita di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip dopo l’esperienza televisiva?