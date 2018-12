Gf Vip, Walter Nudo incidente: “Colpo di grazia per non avere figli con mia moglie”

L’incidente di Walter Nudo: la confessione al Gf Vip 2018

Walter Nudo ha confessato al Grande Fratello Vip 3 di aver avuto un brutto incidente in passato. È stato molto fortunato perché avrebbe potuto perdere la vita. Ora che si sta avvicinando alla finale del Gf Vip 2018, Walter si sta aprendo sempre di più raccontando agli altri concorrenti degli episodi della sua vita privata che nessuno conosceva. Ha spiegato che questo incidente è legato anche al suo rapporto con la moglie. Si è verificato un avvicendarsi di eventi che lo hanno portato sempre più lontano da lei e dal loro sogno di essere una vera famiglia. Quel sogno, però, non è stato definitivamente distrutto perché è capitato – e non una volta o due – che Walter pensasse di ritornare da sua moglie e ricominciare con lei tutto da zero.

Walter Nudo parla della moglie: l’incidente ha complicato il loro rapporto

Dopo essersi commosso per la moglie, Walter Nudo ha fatto una confessione inaspettata: “Ho avuto un incidente in autostrada con la mia moto e mi sono spezzato una gamba. Questo è stato il colpo di grazia per non poter dare dei figli a mia moglie. Lei mi chiedeva: ‘Se tu mi ami, perché non vuoi avere un figlio con me?’. Forse un giorno ci incontreremo o forse no. Lei è speciale. Ha sempre un bel pensiero nei miei confronti. Nelle piccole cose, lei è così meravigliosamente bambina, ma sa essere anche una grande donna. Crede ancora nel principe azzurro”. Una confessione importante, questa, come l’ultima di Lory Del Santo, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Gf Vip anticipazioni: Walter Nudo finalista?

Benedetta Mazza gli ha dato un consiglio: “Perché non ritenti con lei?”. Walter, seppur la ama ancora, è molto confuso. Solo dopo la finale del Grande Fratello Vip 2018, potrà prendere una decisione importante. Questa sera scopriremo se sarà un finalista e tante altre novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro post sulle ultime anticipazioni.