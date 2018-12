Grande Fratello Vip, Lory del Santo piange: “Devo andarmene, sono vulnerabile”

Lory Del Santo in lacrime al Gf Vip dopo la discussione di Walter Nudo e Silvia Provvedi

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo ha dei momenti in cui ripensa a suo figlio Loren. Sapeva che non sarebbe stato facile affrontare questo suo dolore e che non andrà mai via ma, grazie ai concorrenti del Gf Vip, è riuscita a essere più spensierata. Durante un ultimo confronto avvenuto tra Water Nudo e Silvia Provvedi, è emerso un argomento riguardante la perdita dei figli e il dolore legato a questo tragico evento. Lory si è sforzata di ascoltare il discorso. Ma non ce l’ha fatta. E si è rifugiata sotto le coperte del suo letto. In alcuni momenti della giornata è più vulnerabile e si lascia andare al ricordo di quello che le è accaduto.

Lory Del Santo ripensa al figlio Loren

“Non voglio mostrarmi debole davanti alle altre persone. Non voglio essere impotente. Preferisco nascondere questi momenti. Devo andarmene perché sono ancora vulnerabile”. Non è facile metabolizzare il lutto. Lory lo sa bene. E qualche volta capita di vederla in crisi, come quando ha pianto per quello che è successo a suo figlio Devin. Dopo la discussione con Silvia, Walter Nudo si è scusato con Lory: “Mi dispiace per questi argomenti che ho affrontato. Sei una donna forte”. Questa è stata la risposta di Lory: “Io sono sempre partecipe. Ma qualche volta ho questi ricordi… che però vanno via subito! Durano pochi secondi. E poi ritorna tutto normale. Vale davvero la pena di riflettere e concentrarci su quante cose belle ci sono. Solo così si esce dal labirinto”. Anche Walter Nudo si è commosso dopo aver parlato di un incidente che ha reso più complicato il rapporto con la moglie.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: ecco cosa succederà

Sappiamo, attraverso le anticipazioni del Grande Fratello Vip 3, che questa sera assisteremo a nuove eliminazione e sicuramente Lory Del Santo e Walter Nudo saranno i protagonisti della serata. Probabilmente verrà mostrata l’intervista di Paola Di Benedetto a Rivelo, durante la quale ha parlato di Francesco Monte. L’ex tronista preferirà non rispondere, concentrandosi sul suo futuro con Giulia Salemi? Anche se per qualcuno la storia è già bella che finita…