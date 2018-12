Paola Di Bendetto, vero motivo rottura con Francesco Monte: “Ha subito un trauma”

Perché è finita la storia di Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Lei spiega tutto a Rivelo

Paola Di Benedetto ha svelato i suoi segreti a Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. Come tutti immaginavano, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha parlato del suo rapporto con Francesco Monte e il vero motivo della rottura. Purtroppo non hanno potuto conoscersi a fondo, dopo il polverone che si era sollevato a L’Isola dei Famosi: “Non ho avuto tempo per conoscere Monte perché il contorno è venuto prima. Noi, da soli, siamo stati due giorni. Io ci ho provato anche quando l’istinto mi diceva che non era più il caso. Lui era molto sincero. Ha subìto un forte trauma causato dalla storia con Cecilia Rodriguez“.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: l’amore va a gonfie vele!

Anche Ignazio Moser ha parlato di Monte e Cecilia a Rivelo e, ora che l’ex tronista è “rinchiuso” nella Casa del Gf Vip 2018, tutti parlano di lui. Paola Di Benedetto ha spiegato che attualmente è felicemente fidanzata con Federico Rossi: “Lui è una persona buona. Facciamo sempre grandi discorsi. Mentre. Io e Federico ci siamo conosciuti sui social network. Io ero andato nelle Marche a fare un evento e su Spotify avevo sentito una canzone di Benji e Fede. Ho pensato alla bella voce di Fede e l’ho cercato su Instagram. Ho visto le sue foto e l’ho ritenuto molto carino! Gli avevo scritto un messaggio e da lì è partito tutto”.

Intervista Paola Di Benedetto a Rivelo: Matteo Gentili sempre nel suo cuore

Dopo i motivi della rottura con Francesco Monte, Paola Di Benedetto non ha voluto commentare il percorso dell’ex tronista al Grande Fratello Vip (mentre altri concorrenti sono stati attaccati fuori alla Casa!). Paola ha anche parlato del suo rapporto stupendo con Matteo Gentili: “Con Matteo Gentili ho avuto quattro anni molto intensi. Ho fatto mille sacrifici: dovevo dividermi fra lavoro e il voler condividere la mia vita con lui. Lui era riconoscente nei miei confronti, ma voleva qualcosa in più. Volevamo una convivenza. Avrei voluto sposarlo e renderlo il papà dei figli. Ero innamorata persa. Non ci si può fare una colpa se non si ama più una persona. Se lui si fa una vita con Alessia Prete, io sono felice. Matteo è molto affine a lei: è il suo prototipo di donna. Lui cerca una persona che assomiglia alla sua mamma”.

Momento drammatico nella vita di Paola Di Benedetto: la confessione shock a Rivelo

In un passato non molto lontano, Paola Di Benedetto ha temuto molto per la sua incolumità e per quella della sua migliore amica, che aveva chiuso una relazione con un fidanzato pericoloso: “Questo ragazzo furioso si è avvicinato a noi e ci ha detto che, se non ce ne fossimo andate, sarebbe finita male. Ho chiamato i genitori della mia amica. Temevo succedesse un disastro! Poi è arrivata una persona con la mia roba e ho trovato la mia valigia bruciata. Ho cercato di calmare mio padre perché sarebbe successo di tutto. Poi il fidanzato della mia amica ha minacciato di morte Matteo Gentili. Quel ragazzo aveva una gelosia sfrenata nei miei confronti. Aveva paura che potessi allontanare la mia amica da lui”.

Paola Di Benedetto rifatta? Arriva la risposta

Il tema più leggero affrontato nella puntata di Rivelo è stato quello degli interventi chirurgici. Paola Di Benedetto si è rifatta? Ha risposto prima lei a questa domanda e poi Giacomo Urtis (che ha confessato che una volta ha rischiato di morire): “Alcune volte non mi guardo allo specchio mentre alcune volte mi guardo allo specchio anche cento volte! Ho rifatto il naso mentre non ho rifatto le labbra, gli zigomi e il seno. Non è una cosa di cui vergognarsi, però alcune volte mi dà fastidio quando lo dicono perché credono di avere loro la verità. Tre anni fa ho rifatto il naso perché non mi piaceva. Ho pensato di ridurre il seno perché trovo che alcune volte arrivi prima lui di me”.